تراند اليوم : حفلات راس السنة 2020 في لبنان

حفلات راس السنة 2020 في لبنان ، تُشارك الفنانة نجوى كرم كلًا من وائل كفوري ومِلحم زين في حفل ليلة رأس السنة بفندق فينيسيا بيروت، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 450 و1200 دولار.

وسيطل الفنان التونسي صابر الرباعي على جمهوره في بيروت في ليلة رأس السنة، وذلك في حفل سيقام في مطعم أطلال بلازا، وتترواح أسعار التذاكر ما بين 250 و400 دولار.

ويُحيي كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني وميشال فاضل وملحم زين حفلًا في ليلة رأس السنة بفندق هلتون حبتور ببيروت، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 250 و650 دولار.

ويلتقي الفنان اللبناني راغب علامة جُمهوره ليلة رأس السنة بصالة بيال في بيروت، فيما يحيي الفنان اللبناني وليد توفيق، في نفس الليلة، حفلًا مشتركًا مع اثنين من النجوم الشباب وذلك في كازينو دو لبان بالقرب من بيروت.