تراند اليوم : رابط نتائج القدرات 1441 بالسجل المدني

تعتبر امتحانات القدرات من الأمور الواجب العمل عليها؛ حيث تحدد هذه الاختبارات مستوى المتقدم إلى أي جهة من اجل العمل الحكومي او الخاص، حيث لا يوجد هناك ناجح او راسب، وإنما هذه الاختبارات هي لقياس مدى المعلومات الموجودة عند كل طالب خريج يريد الحصول على هذه الشهادة الخاصة بقياس القدرات ليتم قبوله في أي مؤسسة على حسب النتيجة التي تحصل عليها، إن كان تقديره تسعون فما فوق يعتبر من الأوائل الذين قد يتحصلون على وظائف في أي مؤسسة يتقدم لها.

أهداف اختبار القياس

نستعرض واياكم الأهداف التي اعتمدتها وزارة التعليم من اجل قياس القدرات الخاصة بالطلاب، ومن هذه الأهداف ما يأتي:

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية .

القدرة على القياس.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

قياس القدرات التحليلية والاستدلالية للطلاب والطالبات من خلال قياس القدرة على فهم المقروء.

القدرة على الاستنتاج.

كيفية استخراج نتيجة القدرات 1441

يجب على كل من تقدم ان يتتبع الخطوات التالية من اجل التعرف على نتيجته الخاصة به، حيث يتم اعتماد كل من المتقدمين للاختبارات القدرات بناءا على النسبة التي تحصل عليها من بين الطلبة، وذلك وفقا لما يأتي:

درجة الطالب موقع الطالب

81 فأكثر ……………………………………….. أعلى 5% من الطلبة

78 فأكثر ………………………………………… أعلى 10% من الطلبة

73 فأكثر ………………………………………. أعلى 20% من الطلبة

70 فأكثر ………………………………………. أعلى 30% من الطلبة

65 ………………………………………………………. الـمــتـوســـــط

60 فأقل ………………………………………… أقل 30% من الطلبة

حيث لبا يوجد كما اسلفنا راسب أو ناجح ولكن يؤخذ بعين الاعتبار الذي تحصل على نسبة عالية في نتائج القدرات، ومن خلال الرابط التالي يمكنكم الدخول إلى موقع قياس والذي سيعطي كل شخص تقدم إلى الاختبارات نتيجته النهائية والتي تحصل عليها من خلال مجهوداته في التقديم للاختبار.

رابط الاستعلام عن نتائج القدرات من موقع قياس

وكما اسلفنا فإننا نستعرض لكم رابطا يمكنكم أعزائي المتقدمين لاختبارات القدرات منم التعرف على نتيجة الاختبار الخاصة بكم، والذي يمكن من خلالها معرفة الترتيب لكل متقدم ومتقدمة بالنسبة لطلبة، والرابط يكون كالتالي:

رابط موقع قياس.

حيث تعد هذه الاختبارات قياسا لما تعلمه الطلاب في حياتهم التعليمية في الجامعات والكليات المختلفة في جميع التخصصات، فيجب على كل شخص يريد الحصول على نتيجة لقدرته بنسبة عالية يجب عليه الاستعداد جيدا والتحضير لهذه الاختبارات حتي يقدر على تجاوزها من أجل الحصول على الوظيفة التي يريد.