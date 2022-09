تراند اليوم : فيديو راس السنة 2020

مشاهدة فيديو راس السنة فيديو راس السنة 2020 جودة عالية يوتيوب حلقات اون لاين ديلي موشن موقع النور وتحميل مجاني مباشر فيديو راس السنة 2020 و اجمل اغاني راس السنة 2020 من الأغنيات الشهيرة، التي ستهلّ علينا بعد أيامٍ قليلة، فهُناك الكثير من الأغاني المُميّزة التي تصلح لأن تُسمع في مناسبة رأس السنة، فإنّ الكثير من الناس يستخدم هذه الأغاني تعبيرًا منهم عن الاحتفال والفرح بقدوم العام الجديد، لهذا فإنّ أغلب الفنانين قاموا بتقديم أفضل الأغاني التي تخص رأس السنة الميلادية مثل المطربة البنانية فيروز التي قدّمت أغنية “ليلة عيد” التي ما زال العالم العربي كله يستخجمها للتعبير عن الاحتفال بهذا العيد المجيد، ونحن هتا قي موسوعة فهرس سنقدّم لكُم اجمل اغاني راس السنة الجديدة 2020 يُمكنكم إهداؤها لأحبابكم ولأهلكم وأصدقائكم.

اغنية فيروز لراس السنة

تُعتبر أغنية “ليلة عيد” للمطربة الشهيرة فيروز من أشهر وأجمل أغاني العيد، حيثُ يستمع إليها الكثير من الأشخاص بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، وإليكُم هنا كلمات هذه الأغنية:

ليلة عيد – الأخوين رحباني

ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد

زينة و ناس صوت جراس عم بترن بعيد

ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد

صوت ولاد تياب جداد و بكرا الحب جديد

عم يتلاقوا الأصحاب

بهديي خلف الباب

في سجرة بالدار

و يدوروا ولاد صغار

و السجرة صارت عيد

و العيد اسوارة بأيد

و الأيد تعلق عالسجرة

غنيي و عناقيد

يا مغارة كلا بيوت

تلمع متل الياقوت

كيف جبتي عالدار

تلج شرايط و قمار

مين اللي جاي بعيد

عم بيرش مواعيد

يدق بواب الناس و يمشي

و الخير علينا يزيد

اجمل اغنية اجنبية لراس السنة الجديدة

وضعنا لكُم هُنا أجمل أغنية إنجليزية في العالم مُناسبة لرأس السنة الجديدة 2020.

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Good tidings we bring to you and your kin;

Good tidings for Christmas and a Happy New Year.

Oh, bring us a figgy pudding;

Oh, bring us a figgy pudding;

Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer

We won’t go until we get some;

We won’t go until we get some;

We won’t go until we get some, so bring some out here

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas;

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Christmas Songs

Jingle Bells Lyrics

Artist: Jingle Bells lyrics

Title: Jingle Bells

Lyrics to Jingle Bells :

Dashing through the snow

In a one horse open sleigh

O’er the fields we go

Laughing all the way

Bells on bob tails ring

Making spirits bright

What fun it is to laugh and sing

A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

A day or two ago

I thought I’d take a ride

And soon Miss Fanny Bright

Was seated by my side

The horse was lean and lank

Misfortune seemed his lot

We got into a drifted bank

And then we got upsot

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh yeah

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

وتشتهر أشهر واجمل اغاني راس السنة 2020 مع الكثير من اللقطات المختلفة في هذه الأغاني الهامة الرائعة.