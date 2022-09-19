تراند اليوم : سهرات راس السنة 2020 .. سهرات راس السنة 2020 وأسعار التذاكر

سهرات راس السنة 2020 مع اقتراب العام الجديد 2020 يبدأ الكثير من مُحبيّ الحفلات بالبحث عن سهرات راس السنة 2020 واماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2020، وذلك لشراء التذاكر قبل انتهاء فرصة الحصول عليها، ليستطيعوا حضور مثل هذه الحفلات التي تُحييها نخبةٌ من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي، فالكثير من الفنادق والمسارح في الوطن العربي في مصر ودبي والسعودية وقطر وغيرها تحيي مثل هذه الحفلات للفنانين المَشهُورين في العالم العربي، فبداية كل عام يتمّ الاستعداد لإقامة احتفالات لرأس السنة في الكثير مِن الدول حَول العالم من أجل جذب السياح من كُل أنحاء العالم، وفي مقالنا هذا نستعرض لكم اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2020.

اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2020

في مَقالنا هذ نضع قائمة لأبرز الحفلات وأماكنها وأسعارها وطريقة حجز التذاكر وأسعار الحفلات المُنوّعة في الوطن العربي في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2019، والتي ينتظرها الملايين للاحتفال بهذه الليلة التي تبقى في الذاكرة، ومن ضمن الذكريات الجميلة.

حفلات راس السنة الميلادية 2020 في الإمارات

الفنان عمرو دياب اختار هذا العام دبي لإقامة حفل رأس السنة، حيثُ من المقرر أن يُقيمه بمُجمع دبي فستيفال سيتي، وتشاركه الحفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وتتراوح تذاكر الحفل ما بين 400 و1100 دولار.

وتحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة بدبي ويجمعها مع كل من الفنان العراقي ماجد المهندس والفنان اللبناني فارس كرم، ويُقام الحفل بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

كما ويُشارك الفنان اللبناني فارس كرم في حفل آخر مع مايا دياب في حفل سيقام في ليلة رأس السنة بمنتجع الحبتور جراند بدبي.

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ستكُون ضيفة الإمارات في حفلات هذا العام، حيثُ من المُقرّر أن تحيي حفلين: أولهما في ليلة 30 ديسمبر الجاري بالقرية العالمية بدبي، وتذاكر الحفل ستكون من ضمن تكلفة دخول القرية والتي تبلغ 15 درهم أي (4 دولار)، حسب الصفحة الرسمية للحفل على “فيسبوك”، أمّا الحفل الثاني في ليلة رأس السنة بفندق روتانا بيتش بأبو ظبي، وتتراوح تذاكر الحَفل ما بين 400 و 1100 دولار.

أمّا الفنان العراقي كاظم الساهر فيحيي حفلًا مُشتركا مع كل من الفنانة السورية شهد برمدا والفنانة المغربية أسماء لمنور، وذلك في ليلة رأس السنة بفندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

حفلات راس السنة الميلادية 2020 في مصر 2020

وسيكون للجمهور المصري، أيضًا لقاء مع فنانيه في حفلات رأس السنة، إذ يحيي الفنان المصري تامر حسني حفلًا سيُقام بفندق النيل-ريتز كارلتون بالقاهرة، ويشاركه الحفل الفنانان الشعبيان بوسي ومحمود الليثي والراقصة صافيناز، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 95 و210 دولار.

وستحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد والفنان المصري حكيم حفل رأس السنة في فندق سميراميس بالقاهرة، وتراوحت أسعار الحفل ما بين 95 و 170 دولار.

ويطل الفنان اللبناني وائل جسار على جمهوره في القاهرة ليلة رأس السنة بحفلين أحدهما بفندق كونراد القاهرة وتُشاركه فيه الفنانة الشعبية أمينة والراقصتان صافيناز ودينا، وتتراوح أسعار تذاكره ما بين 95 و 210 دولار، والحفل الآخر بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة، حيثُ يشاركه الحفل المطرب الشعبي محمود الليثي والراقصة صافيناز، وتتراوح أسعار تذاكره ما بين 65 و 160 دولار.

ويحيي الفنان اللبناني رامي عياش حفلين لجمهوره في القاهرة في ليلة رأس السنة: الحفل الأول سيكون بفندق الفورسيزونس القاهرة نايل بلازا، وتُشاركه الحفل الراقصة دينا والفنانان الشعبيان أمينة ومحمود الليثي، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 80 و185 دولار.

أمّا الحفل الثاني لرامي عياش فسيكُون بفندق فيرمونت هليوبوليس مصر الجديدة، ويشاركه المغنيان الشعبيان أمينة ومحمود الليثي، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 65 و160 دولار.

أمّا المُغنّي المصري رامي صبري فسيُشارك عددًا من الفنانين من بَينهم محمود الليثي والراقصة صافيناز، وذلك في حفل سيقام في ليلة رأس السنة بفندق رمسيس هيلتون، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 65 و135 دولار.

حفلات راس السنة الميلادية 2020 في لبنان

وتُشارك الفنانة نجوى كرم كلًا من وائل كفوري ومِلحم زين في حفل ليلة رأس السنة بفندق فينيسيا بيروت، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 450 و1200 دولار.

وسيطل الفنان التونسي صابر الرباعي على جمهوره في بيروت في ليلة رأس السنة، وذلك في حفل سيقام في مطعم أطلال بلازا، وتترواح أسعار التذاكر ما بين 250 و400 دولار.

ويُحيي كل من الفنان اللبناني عاصي الحلاني وميشال فاضل وملحم زين حفلًا في ليلة رأس السنة بفندق هلتون حبتور ببيروت، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 250 و650 دولار.

ويلتقي الفنان اللبناني راغب علامة جُمهوره ليلة رأس السنة بصالة بيال في بيروت، فيما يحيي الفنان اللبناني وليد توفيق، في نفس الليلة، حفلًا مشتركًا مع اثنين من النجوم الشباب وذلك في كازينو دو لبان بالقرب من بيروت.

حفلات راس السنة الميلادية 2020 في الاردن

الفنّانة اللبنانية نوال الزغبي ستكُون ضيفة على عمان في ليلة رأس السنة، حيثُ ستحيي حفلًا بفندق “لو ريال” مع كُل من خريج “ذو فويس” العراقي علي يوسف، وخريج “آراب أيدول” الفلسطيني هيثم خلايلي.

وتُشارك الفنانة اللبنانية يارا مع الفنان العراقي حاتم العراقي في حفل سيُقام في ليلة رأس السنة بفندق الإنتركونتيننتال بعمان.

حفلات الفنانين في راس السنة الميلادية 2020

تشهدُ فنادق ومَسارح مصر ودبي والأردن وقطر وغيرها من الدول العربية هذا العام 2020 إقامة مجمُوعة من الحفلات الغنائية التي يُحييها نُخبةٌ من نجوم الغناء المصري والعربي، في هذا فهرس نُرفق لكُم أسماء النجوم وموعد وأماكن إقامة هذه الحفلات.

حفلة عمرو دياب في راس السنة 2020

اختار الهضبة عمرو دياب، الاحتفال بالعام الجديد بحفلَين الأول بالقَاهرة بفُندق “كمينسكى” بالتجمّع الأول وجاءت أسعار الحفل لتَبدأ من 5 آلاف وحتى 15 ألف، ووضع الهضبة شروط لحضور جمهوره وهى عدم دخول سيدات مُحجبات، وأيضًا عدم دخول الشباب الأقل من 18 عامًا وحتى الفتيات، وجاء حفله الثانى والمقرر إقامته يوم 31 ديسمبر بمركز دبى للتسوق، والتى شملت أسعار التذاكر بداية من 2000 جنيهًا للفئة العادية وحتى 25 ألف جنيه لفئة الـ VIP.

حفلة النجم تامر حسني في راس السنة 2020

استقرّ بالإحتفال في فُندق النيل ريتز كارلتون بقاعة القاهرة، حيثُ من المنتظر أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وتشمل الأسعار ثلاث فئات هم 1800، و2800، و 3600.

حفلة الفنانة نانسي عجرم في راس السنة 2020

استقرّت المغنية اللبنانيه نانسى عجرم على إحياء حفلها في مدينة أبو ظبى للإحتفال برأس السنة الميلادية 2020 والكريسماس، وذلك بعد أن تلقت أكثر من عرضًا من الدول العربية، وجاءت أسعار الحفل لتشمل ثلاث فئات وشلمت الفئة الاولى 3500 وطنة المشروبات فقط، وجاءت الفئة التانية 6000 آلاف جنية وتشمل المشروبات والبوفية المفتوح، وجاءت الفئة الثالثة الـ VIP لتشمل 15 الف جنيهًا وطنة المشروبات والبوفية المفتوح وهى المنطقة المطلة على المسرح مُباشرة.

حفلة الفنانة مايا دياب في راس السنة 2020

استقرت الفنانة اللبنانيه مايا دياب على إقامة حفلها في مدينة دبي من أجل الاحتفال بليلة رأس السنة، والتى سيُشاركها الاحتفال الفنان فارس كرم، وذلك بمُنتجع “الحبتور جراند دبى”، وجاءت أسعار تذاكر الحفل لتبدء بـ 5 ألاف جنيه للفئة العادية، وسجلت فئة الـ VIP 15 ألف جنيهًا وطنة المشروبات وحفل العشاء، وهى المنطقة المطلة مباشرة على المسرح2020.

حفلة النجمة شيرين عبد الوهاب في راس السنة 2020

واختارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مُشاركة كلًا من الفنان ماجد المهندس والفنان فارس كرم، حفل أعياد الكريسماس والمُقرّر إقامته يوم 31 ديسمبر الجارى، وذلك بـ “إنتركونتينتال دبى فيستفال”، وجاءت أسعار الحفل لتشمل فئتين وشملت الاولى العادية 7500 جنيهًا، بينما شملت فئة الـ VIP 25 الف جنيهًا وطنة المشروبات والبوفية المفتوح.

حفلة النجمان حكيم وبوسي في راس السنة 2020

يستعد الفنّانان حكيم وبوسي، لإحياء حفل ليلة رأس السنة بفندق “هلينات لاند مارك” بحي التجمع الخامس ودلك يوم ٣١ديسمبر، ويُشاركهم الحفل الفنانة الإستعراضية أوكسانا، والدي جي رامي بلازن، وجاءت أسعار تذاكر الحفل لتشمَل ثلاث فئات وهي الـ vip ١٥٠٠ جنيهًا وطن برنامج الحفل والعشاء بوفيه مفتوح، وجاء فئة ال١٢٥٠٠، وهى أيضًا وطنة برنامج الحفل والعشاء البوفيه المفتوح، ولكن تبعد عن مسرح الحفل، والفئة الأخيرة التي شملت ١٠٠٠٠ جنيهًا فقط وطنة برنامج الحفل والعشاء.

حفلة النجم محمد حماقي في راس السنة 2020

يستعد النجم محمد حماقى، المُلقّب بالميجا ستار لإحياء حفلين الأول يوم 23 الجارى، وذلك بفندق الماسة التابع للقوات المسلحة، ويستعد بعدها حماقى إلى السفر إلى أبو ظبى لإحياء حفله بمشاركة الفنان حسين الجسمى وذلك يوم 31.

حفلة كاظم الساهر وميريام فارس في راس السنة 2020

قرر كلًا من القيصر كاظم الساهر، والمطربة اللبنانية ميريام فارس، إقامة حفلين الأول بمصر والآخر في دبي.

حفلة محمد فؤاد في راس السنة 2020

يحتفل الفنان محمد فؤاد، بأعياد الميلاد بحفل كبير بأخد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأيضًا الراقصه دينا، والمطرب أحمد سعد.

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اسعار تذاكر حفلات الفنانين في راس السنة الميلادية 2020

نستعرض لكم اسعار تذاكر الحفلات التي يُحييها ثُلةٌ من الفنانين في راس السنة الميلادية في فنادق ومسارح عربية خمسة نجوم في ليلة راس السنة الميلادية 2019 لنطرحها لكم الآن تابعو هذا فهرس.

سعر حفلة حكيم في فندق لاندمارك 2020

يُحيي المطرب الشعبي حكيم حفلًا بفندق “هلنان لاندمارك” بالتجمُّع الخامس ليلة رأس السنة، وتشاركه الحفل بوسي والراقصة أوكسانا ووصلت تذاكر الحفل من ” 1000 و 1250 و1500″ جنيهًا.

سعر حفلة تامر حسني في فندق النيل كارلتون 2020

يُحيي المُطرِب تامر حسني حفلًا في فندق “النيل ريتز كارلتون” ويُشاركه الحفل بوسي ومحمود الليثي والراقصة صافيناز وشملت تذاكر الحفل بين “1800 و 4000 جنيهًا”.

سعر حفلات وائل جسار في مصر 2020

يحيي المطرب وائل جسار حفلين برأس السنة في مصر الأول في فندق “سيتى ستارز إنتركونتيننتال” ويشاركه الحفل ” محمود الليثي، صافيناز، ثُريا، هدي، عمرو ربيع” وتتراوح أسعار التذاكر به بين 1300 – 2500 – 3000″ جنيهًا.

أمّا الحفل الثاني فَيُحيه جساّر بفندق “كونراد” ويشاركه الحفل كلٌ من “امينة – والراقصة دينا، الراقصة صافيناز، المطرب موسى، المطرب عمرو ربيع” وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1800 جنيه – 2500 – 4000 جنيهًا”.

سعر حفلات رامي عياش في فيرمونت هيلوبوليس 2020

يُحيي المطرب رامي عياش حفلين براس السنة الأوّل بفندق “فيرمونت هليوبوليس” ليلة رأس السنة 2020 ويشاركه الحفل كلًا من ” أمينة – محمود الليثي – يسرا – الراقصة دلوعة”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1300 – 2500 – 3000” جنيهًا.

والحفل الثاني بفندق “فورسيزونز نايل بلازا” ويشاركه الحفل “محمود الليثي – وأمينة – والراقصة دينا”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1500 – 3000 – 35000”.

سعر حفلة رامي صبري في هيلتون رمسيس 2020

يحيي المُطرب رامي صبري حفلًا بفندق “هيلتون رمسيس” ويُشاركه الحفل كلٌ من “محمود الليثي – هدي – الراقصة صافيناز – يسرا”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين ” 1300 – 2500″ جنيهًا.

سعر حفلة محمد فؤاد في فندق كونكورد السلام مصر 2020

يُحيي المطرب محمد فؤاد حفلا بفندق “كونكورد السلام مصر الجديدة” ويُشاركه الحفل كلٌ من “أحمد سعد – الراقصة دينا”، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1500 – 3000” جنيهًا.

سعر حفلة أحمد شيبة في فندق بيراميزا الدقي 2020

يُحيي المُطرب الشعبي أحمد شيبة حفل رأس السنة بفندق “بيراميزا الدقي”، ويُشاركه الحفل كلٌ من “دولي شاهين – اسماعيل الليثي – سمية درويش – سوار – الراقصة دلوعة”. وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين “1200 – 2250” جنيهًا.

سعرحفلة شيرين عبد الوهاب في فندق انتركونتيننتال دبي 2020

تحيي شيرين عبد الوهاب حفل رأس السنة بمدينة دبي بفندق “إنتركونتيننتال دبي فيستفال” ويُشاركها الحفل فارس كرم وماجد المُهندس وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين “7500 جنيهًا، 25 ألف جنيه وهي فئة الـ vip”.

سعر حفلة مايا دياب في منتجع الحبتور جراند دبي 2020

تحيي المطربة مايا دياب بحفل رأس السنة بمدينة دبي مُنتجع الحبتور جراند دبي ويشاركها الحفل فارس كرم، ووصلت أسعار تذاكر الحفل بين “5 آلاف جنيه و15 ألف جنيه”.

سعر حفلة نانسي عجرم في فندق روتانا دبي 2020

تُحيي المُطربة نانسي عجرم حفل رأس السنة بفندق روتانا أبو ظبي، ووصلت أسعار تذاكر الحفل بين “3500 ، 6000، 15000 جنيه”.

من خلال هذه القائمة والتي تم طرح المزيد من المعلومات حول امكان واسعار حفلات الفنانين العرب، يمكن للراغبين في حضور حفلات الفنانين المفضلين لديهم الحصول في الموعد او المكان المناسب، فمناسبة راس السنة من المناسبات الي يحبذ الكثير من الناس احيائها بحضور الحفلات والفعاليات التي تقام في هذه الليلة متمنيين لكم المزيد من الفرح والسرور وان يكون هذا العام عام التحقيق للأحلام والامنيات.