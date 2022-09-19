تراند اليوم : قناة الفجر الجزائرية مباشر .. مشاهدة قناة الفجر الجزائرية بث مباشر قيامة عثمان و مباراة الجزائر اليوم بث مباشر قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية مباشر مشاهدة قناة الفجر الجزائرية بث مباشر اليوم نشرت قناة الفجر الجزائرية الفضائية، ترددها بتقنية SD العادية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت وحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أكسبها شهرة كبيرة بالوسط الجزائري والعربي هو بثها حصريًا مسلسل قيامة المؤسس عثمان غازي المترجم للغة العربية بجودة وتقنية عالية.

فيما تُولي قناة الفجر الجزائرية، اهتمامًا كبيرًا للجانب الترفيهي والدرامي من خلال تقدمه عبر شاشتها من مسلسلات وأعمال درامية متميزة، خاصة الأعمال التركية وغيرها ما أكسبها ثقة المشاهدين وحاز على اهتماماتهم والتي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاهدين والمتابعين لها والذين يُقدر عددهم بالملايين بالجزائر والدول العربية وهو ما يجعلها تُصنف كأفضل القنوات الجزائرية العربية التي مُنِيت باحترام المشاهد الجزائري والعربي.

يُذكر أن قناة الفجر الجزائرية، كان قد انطلق بثها للمرة الأولى خلال العام 2015، من مدينة سيدي بلعباس الجزائرية، ويغلب الطابع الاخباري على القناة، حيث تقدم يوميًا وعلى مدار الساعة صورة للأحداث السياسية على الصعيدين المحلي والعربي.

وفيما يلي يضع موقعنا متابعيه في صورة تردد قناة الفجر الجزائرية للعام 2021 على قمر النايل سات وهو الآتي .

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034 أو 10922.

الجودة: HD – SD

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4



وفيما يلي تردد القناة الجزائرية على قمر ياه سات

التردد: 12130

معامل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: SD

