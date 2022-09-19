تراند اليوم : القنوات التي تبث مسلسل عثمان

القنوات التي تبث مسلسل عثمان ، تنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

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تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

تردد قناة وطن واليرموك ودعوة الناقلة لحلقات قيامة عثمان

تبث تلك القنوات إعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية حيث تعرض قناة اليرموك مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 1 ظهر الجمعة من كل أسبوع