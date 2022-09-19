تراند اليوم : بث مباشر بيراميدز اليوم .. الاتحاد وبيراميدز بث مباشر HD بيراميدز والاتحاد مباشر اليوم بث مباشر بيراميدز والاتحاد السكندري مشاهدة بيراميدز والاتحاد بث مباشر HD

مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، يدخل بيراميدز لقاء اليوم منتعشا من الانتصار على فاركو في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف حملا توقيع النجم عبدالله السعيد فتى الشاشة الأول في بيراميدز، وعلى الرغم من انتصار بيراميدز في أول مباراتين ألا أن الفريق لم يظهر بوجه الحقيقي ويعد اختبار اليوم هو الأصعب في مشواره منذ بداية المسابقة ولا سيما وأن الاتحاد السكندري يلعب كل مبارياته باحثا عن النقاط الثلاث.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والاتحاد في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة بيراميدز والاتحاد عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر نرى أن الاتحاد السكندري سيبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما فاز على فيوتشر في الجولة الماضية، زعيم الثغر قدم مباراة قوية أمام الوافد الجديد للدوري الممتاز واستطاع حصد النقاط الثلاث والخروج بأول انتصار بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام سموحة، وسيبحث الاتحاد عن استغلال أنصاف الفرص من أجل العودة للاسكندرية بنتيجة إيجابية.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع : السيد سالم – محمد عبد السلام – صبرى رحيل – مورو سيلفو

خط الوسط : سعيدو صنبورى – خالد الغندور – أحمد عادل ميسى – أحمد نبيل مانجا

خط الهجوم : أحمد على – داميون لوى

معلومات مباراة بيراميدز والاتحاد.

ما هو موعد مباراة بيراميدز والاتحاد في الدوري المصري؟

08:00 مساءاً بتوقيت مصر, 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة بيراميدز والاتحاد؟

الدوري السعودي.

من هو معلق مباراة بيراميدز والاتحاد؟

بلال علام.