تراند اليوم : بث مباشر وست هام .. بث مباشر ويستهام ضد جينك مشاهدة مباراة وست هام مباشر جينك ويست هام مباشر HD

بث مباشر وست هام .. بث مباشر ويستهام ضد جينك مشاهدة مباراة وست هام مباشر جينك ويست هام مباشر بث مباشر ويستهام البث المباشر لمباراة وست هام ضد جينك krc genk vs west ham يحل فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة وخمس واربعون دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش والساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة ضيفا علي فريق كي آر سي جينك البلجيكي في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب لومينوس ارينا بمدينة جينك البلجيكية في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي والتي تذاع منافساتها حصريا علي قنوات بي ان سبورت.

تمكن فريق جينك البلجيكي من تحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط من منافسات المجموعة الاخيرة التي يتنافس فيها مع ضيفه في مباراة الليلة فريق وست هام يونايتد وكلا من فريقي دينامو زغرب الكرواتي و رابيد فيينا النمساوي مما منحه برصيد ثلاثة نقاط إلا أن رصيده من النقاط توقف عند ذلك حيث انهزم في مباراتين من المباريات الثلاث التي خاضها الفريق حتى الآن في منافسات الموسم الحالي من الدوري الأوروبي ليحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الاخيرة حتى الآن وحتى نهاية الجولة الثالثة.

أما فريق وست هام يونايتد الانجليزي فعلى العكس تماما تمكن من تصدر الترتيب في المجموعة بعد أن خاض ثلاث مباريات حتى الآن وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق حتى الآن حيث لم يتعادل الفريق الانجليزي او ينهزم في أي من المباريات التي خاضها حتى الآن يختتم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاخيرة في دور المجموعات برصيد تسعة نقاط ليحتل المركز الأول في ترتيب المجموعة وبفارق ستة نقاط عن أقرب منافسيه حيث يمتلك كافة الفرق الثلاث في المجموعة الاخيرة ثلاث نقاط لكلا منهم.