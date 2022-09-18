تراند اليوم : تقديم مسابقة التربية والتعليم 2022

بدأ في جمهورية مصر العربية اليوم السبت 2/7/2022 تقديم مسابقة التربية والتعليم 2022 عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا التابع لجهاز التنظيم والإدارة.

تقديم مسابقة التربية والتعليم 2022 ويبلغ عدد الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و813 وظيفة.

رابط التقديم لمسابقة التربية والتعليم

( من هنا )

حيث يدير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جميع مراحل المسابقة، وسيكون موقع بوابة الوظائف الحكومية هو حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم عددا من المستندات التي سيتم رفعها وتحميلها على موقع بوابة الوظائف الحكومية، والأوراق المطلوبة هي:

صورة شخصية حديثة

بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة (وجهين بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى (إن وجد)

الدبلوم المهني

الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث)

شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة

صورة من إيصال الإيداع، حيث يجب على المتقدم سداد مبلغ مقداره (22) جنيهًا (اثنان وعشرون جنيهًا فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.

خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم

ومن المهم عند تحميل الأوراق المطلوبة لمسابقة التربية والتعليم على بوابة الوظائف الحكومية أن تكون المستندات ملونة، حيث شددت وزارة التربية والتعليم وجهاز التنظيم والإدارة أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة.

وكذلك يجب رفع أصول المستندات المُشار إليها بعاليه عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة jpg، ومن المهم أيضا التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.