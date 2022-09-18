تراند اليوم : نتائج الجهوي 2022 .. نتائج الامتحان الجهوي 2022 في المغرب

نتائج الجهوي اولى باك 2022 ترشيحات باك 2022 الامتحان الجهوي للسنة اولى بكالوريا 2022 نتائج الامتحان الموحد للسنة الثالثة اعدادي 2022 موقع ترشيحات نتائج باك 2022 أنهت دولة المغرب الواقعة ضمن الوطن العربي امتحانات البكالوريا لطلابها ولقد تم انتهاء امتحانات البكالوريا في دولة المغرب في اواخر الأيام الماضية من شهر يونيو الحالي ونحن الآن في انتظار الاعلان والظهور لنتيجة اختبارات البكالوريا للطلاب وذلك تبعا لعام 2022للمغرب الدورة العادية ويتم ذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني المغربية وهي ما تعادل وزارة التربية والتعليم في مصر و الموقع الرسمي للوزارة هو men .gov.ma ويتيح ذلك للطلاب الدخول والاستعلام ومعرفة النتيجة ويتم ذلك بواسطة رقم الجلوس او استخدام الرقم الوطني ويتم كتابته في الخانة المخصصة له ومن ثم القيام بالضغط علي زر الاستظهار وبعد ذلك يحصل الطلاب علي النتيجة مباشرة

وسوف يتم اتاحة من قبل موقع التربية الوطنية والتكوين المهني وسيت الاعلان عن نتيجة البكالوريا او كما هي معرفة باسم نتائج الباك وذلك لعام 2022 اليوم الموافق 22 من شهر يونيو عام 2022 واعلنت الوزارة ذلك بعد قامت بالانتهاء من اعمال التصحيح لاوراق الامتحانات للبكالوريا 2022 بالمغرب ولكن اعلنت ايضا للاسف وجود بعض الاخطاء في عملية التصحيح لاوراق الامتحانات ولكن الوزارة اعلنت انها تحاول تدارك تلك الاخطاء وتصحيحها.

الان ننشر طريقة الحصول على نتائج امتحانات البكالوريا 2022في المغرب، وذلك بكل سهولة ويسر حيث يمكن معرفة نتائج الباك هذه السنة، وذلك من خلال جميع المواقع التي تم تحديدها من طرف وزارة التربية الوطنية في المملكة المغربية، والتي قامت بوضع أكثر من طريقة وخيار امام تلاميذ الباك، من أجل تسهيل عميلة الحصول على نتيجة البكالوريا 2022هذه السنة بدون مشاكل.

فأول يمكن الحصول على نتاج البكالوريا في المغرب، من خلال خدمة موقع تعليم، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الذي حددته وزارة التربية والتعليم في المملكة المغربية، ومن ثم القيام بالدخول إلى موقع تعليم بالإعتماد على كود مسار الخاص بك، وبالكلمة السرية التي تم الحصول عليها من مؤسستك التعليمية، وثم الضغط على تسجيل الدخول.

هذا وكانت القناة الأولى المغربية وهي القناة الرسمية، أعلنت أنه نتائج البكالوريا المغرب 2022 هذا العام “2016/2022″، ستكون موجودة عبر موقع الوزارة الخاص بعرض نتائج التعليم ونتيجة الباك خصوصا في المغرب، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لكن في جميع السنوات الماضية، يتم البدا في نشر نتائج البكالوريا في المغرب للمتمدرسين والاحرار، ابتداء من منتصف الليل، لذلك من المنتظر أن تكون بعض النتائج معروضة في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، وفي تمام الساعة العاشرة صباحا من اليوم ستكون جميع نتائج الباك موجودة على موقع تعليم .ما، وموقع وزارة التربية الوطنية والتكون المهني.

وهذا هو رابط الدخول إلى موقع تعليم من اجل الحصول على نتيجة الباك 2022في المملكة المغربية، حيث يمكن الدخول إلى بوابة تعليم الإلكترونية بالتسنيق مع شركة ميكروسوفت العملاقة في مجال حماية البريد الالكتروني من هنا : https://www.men.gov.ma/