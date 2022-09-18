تراند اليوم : تكبيرات عيد الاضحى .. تكبير العيد الكبير 1443بصوت مؤذنين الحرم المكي تحميل تكبيرات العيد 2022 بصوت جميل

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 2022 -2023 ، حيث نضع لكم الصيغة الكاملة لتكبيرات العيد الكبير، واجمل اصوات تكبيرات العيد عبر موقعنا الاخباري.

تكبيرات عيد الأضحى روحانية خاصة مع مشرق تبعث في أنفسنا الفرحة بالإضافة إلى الطمأنينة التي لا يختلف عليها اثنان.

«سيّدتي» تنقل لكم صيغة تكبيرات العيد، وهي على النحو التالي استشعاراً لتلك الأجواء:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله … الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله … الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.