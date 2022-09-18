تراند اليوم : نظام الدخول الموحد وزارة العمل .. رابط تسجيل عمال اسرائيل

نظام الدخول الموحد وزارة العمل للوصول إلى رابط تسجيل عمال اسرائيل ،يعد نظام الدخول الموحد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل في قطاع غزة، بهدف تسهيل المعاملات الحكومية وإصدار وإدارة الوظائف وفرص العمل لجميع المواطنين والمقيمين في غزة في بطريقة حديثة. وبسرعة عبر موقعها الرسمي، لذا من خلال هذا المقال سنتعرف على كافة المعلومات المتعلقة في نظام الدخول الموحد وزارة العمل.

نظام الدخول الموحد وزارة العمل

استحدث موقع مشرق رابط نظام الدخول الموحد وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في الأراضي قطاع غزة، من أبرزها العمل في إسرائيل.

أولاً الدخول إلى الرابط التالي: " https://e.services.gov.ps/apps/mol_permit_work/1/create"

أدخل اسم المستخدم رقم الهوية.

كلمة المرور.

يتم تحديث بطاقات الهوية الوطنية عبر الإنترنت.

دخول واحد مع مراعاة الوثائق.

إدارة معايير التحقق من الخدمة الذاتية.

الموافقة والوصول إلى المعاملات الإلكترونية.

نظام الدخول الموحد وزارة العمل

توفر وزارة العمل خدمة الوصول إلى نظام الدخول الموحد ، ليتمكن المواطنون والمقيمون من تسجيل الدخول باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام الدخول الموحد.

بعد ذلك، انقر فوق رمز الحساب الجديد.

يتم إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق عند تسجيل الدخول الى نظام الدخول الموحد

في القائمة المنسدلة، تقوم بتكوين الخدمة التي تريد إكمالها.

انقر فوق تسجيل الدخول.

سيتم إخطارك برمز تأكيد للوصول إلى رقم هاتفك.

أدخل الرمز لتأكيد الإدخال.