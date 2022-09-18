تراند اليوم : حقيقة إصابة الفنان السوري جورج وسوف بشلل نصفي

دمشق/ الخليج 365

ظهر المطرب السوري، جورج وسوف، في أول حفلاته الغنائية في العاصمة القطرية الدوحة، وهو يرتدي الملابس السوداء كالعادة, فيما بانت عليه اصابته بالشلل النصفي جراء الأزمة الصحية التي ألمت به قبل سنوات.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر "أبو وديع" خلال حفلته بالدوحة، حيث وصف الحفل الخاص بـ"الاستثنائي"، والذي أحياه بأحد الفنادق في العاشر من فبراير الجاري.

وكانت آخر حفلات جورج وسوف الغنائية، في اللاذقية بسوريا، بمناسبة أعياد الكريسماس، في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وسوف إلى قطر، رؤيته لابنته "عيون"، من طليقته، بطلة سباقات الرالي، ندى زيدان، فيما نفت تقارير إعلامية مواجهة جورج وسوف لأي مشكلات في قطر بسبب الحفل.