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تراند اليوم : عرض فيسبوك واتساب اتصالات المغرب

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كما يعرف العديد من الزبناء، فإن اتصالات المغرب، التي عودتنا على المفاجآت الصادمة و الغير السارة، هاهي ذي تخرج علينا بآخر صيحاتها من المفاجآت، لتعلن ، دون خجل و لا حشمة، تقليص مدة صلاحية عروض MT-TALK أو مايعرف عند العموم بعرض فايسبوك واتساب اتصالات المغرب.

حينما كانت تعبئة 10 دراهم تمنح عرض MT-TALK لمدة 15 يوما ، في الماضي القريب، هاهي الآن تقلصت تلك المدة الى النصف تماماً فأصبحت لا تغطي سوى 7 أيام بائسة.

سياسات فاشلة و غير مفهومة و غير محسوبة العواقب من اتصالات المغرب. هل الناس يتقدمون نحو الأمام أم يتخلفون نحو الوراء؟

شركات الاتصالات في الدول المتقدمة تبحث دائماً عن سبل جديدة لإرضاء زبنائها ، و ذلك بتقديم المزيد من الخدمات الرائعة بجودة عالية و بأقل التكلفة للزبون. عكس مايحصل في المغرب من الشركات الثلاث بدون استثناء.

لماذا تعاملنا شركات الاتصالات في المغرب بهذا الإحتقار؟ هل المواطن المغربي لا قيمة له و لا يساوي شيئاً؟

أسئلة لا بد لها من إجابة شافية من المسؤلين في هذا البلد العزيز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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