تراند اليوم : تعرف على عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان فعلا؟

وكالات - الخليج 365

كشفت دراسة طبية حديثة، عن أن عدد ساعات النوم المثالية التي يحتاجها الإنسان، غير أن نتائجها تأتي غالبا متباينة.

وترى دراسات أن الإنسان يحتاج ما بين سبع وثماني ساعات من النوم يوميا، في حين توضح دراسة ألمانية أن هذه التوصية لا تلائم الجميع.

ويقول الباحث في مجال النوم هانز-جونتر فيس "الطيف واسع للغاية؛ ومن المحتمل أن أينشتاين كان ينام عشر ساعات، وربما نابليون كان ينام ثلاث ساعات فقط".

ويضيف فيس، وهو عضو المجلس الإداري لجمعية النوم الألمانية، أن التوصية العامة بالنوم لمدة سبع أو ثماني ساعات ليلا لا تلائم الجميع. ويشير إلى أن الأشخاص يجب أن يحددوا لأنفسهم مقدار النوم الذي يحتاجونه حقا.

وهناك بعض العلامات الواضحة التي يجب معرفتها؛ إذا استيقظت مثلا كل صباح من النوم العميق باستخدام المنبه، فيجب أن تفكر بشأن الذهاب إلى السرير في وقت أبكر.

ويقول فيس إن هذه علامة واضحة على أنه لم تتم تلبية احتياجك من النوم.

غير أن الذهاب للنوم في وقت مبكر ليس الحل الصحيح للجميع، نظرا لوجود تباينات فيزيولوجية كبيرة لها دور كبير. وبشكل عام، هناك نوعان من الأشخاص: "الطير الباكر" الذي ينام ويستيقظ مبكراً، و"بوم الليل" الذي يعشق السهر.

ويقول فيس "يجب أن تعلم من أي النوعين أنت ونظّم حياتك بما يتلاءم معه.. هذا يمكن أن يشمل اختيارك الوظيفي".

والوقت الأمثل للخلود للنوم لمحبي السهر هو بين الواحدة والثانية قبل الفجر إذا أرادوا الحصول على ثماني ساعات، ودون ذلك قد يكون من الصعب تحقيق الأداء المطلوب في المدرسة أو الجامعة أو العمل.