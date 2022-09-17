تراند اليوم : ارقام خدمة عملاء we .. ارقام خدمة we

ارقام خدمة عملاء we للدعم الفني نقدمها لكم تسهيلاً عليكم عملاء الشركة المصرية لنقل البيانات ،والشركة المصرية لنقل البيانات المعروفة اختصاراً بـ te.eg، هي شركة مساهمة مصرية تكونت في عام 2001 بواسطة الشركة المصرية للإتصالات وتعتبر من أكبر مقدمى خدمة الانترنت في مصر، وتمتلك الشركة المصرية للإتصالات 100% من إجمالي عدد أسهم الشركة حتى الان .

رقم خدمة العملاء : 19777

الدعم الفنى : 01555000111 او 111

الايميل : [email protected]

ايميل اخر : [email protected]

ايميل الدعم والفواتير : [email protected]

اصبح رقم خدمة العملاء الموحد للانترنت والخط الارضى وشبكة المحمول

هوووو : 111

اتصل من اى خط ارضى او محمول

يمكن الاتصال الى خدمة عملاء انترنت WE والدعم الفنى من الرقم المختصر 19777

ويمكنك الاتصال بالدعم الفنى عن طريق صفحة ماى تى اى داتا شرح انشاء حساب ماى تى اى داتا My tedata ومتابعة استهلاكك الشهري ومعالجة المشاكل

ويمكنك الاتصال بهم عن طريق خدمة الدعم اون لاين ,محادثة خدمة العملاء اون لاين اضغط هنا (خدمة العملاء شات) وبعدها ادخل رقم الهاتف الارضى ورقم المحمول والاسم والقسم المراد التواصل معه .

معلومة على السريع DNS الخاص بشركة تى اي داتا

Preferred DNS: 163.121.128.134

Alternative DNS: 163.121.128.135

الى اللقاء فى شرح جديد لخدمات WE انترنت

