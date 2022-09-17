تراند اليوم : نتائج القبول المركزي 2022 بالرقم الامتحاني .. القبولات المركزية 2022

نتائج القبول المركزي 2022 بالرقم الامتحاني وجدول القبولات المركزية 2022، رابط التقديم على الجامعات العراقية 2022، هناك العديد من المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب المدرسي لانتهاء تعليمه بشكل تام، اذ أنه يبدأ بالتعلم في المرحلة الدراسية الابتدائية ثم تأتي مرحلة متقدمة تتمثل بالمتوسطة ثم بمرحلة متقدمة جدا تتمثل بالمرحلة الثانوية، وينتهي المطاف بالطالب المدرسي بالدخول الي المرحلة الجامعية فتفتح الجامعات أبوابها أمام جميع الطلبة ليمكن التسجيل بها، ويمكن ذلك وفقا لعدة معايير ومعدلات معينة تقوم الجامعات العراقية بالعمل علي ادراجها أثناء تقديم الطلبات ليمكن التسجيل بكل سهولة ويسر، ويمكن القبول والرفض بالتسجيل بناءا علي المعايير والنسب المحددة، سنتعرف في مقالنا علي رابط التقديم على الجامعات العراقية 2022.

ويستعد الطلبة والطالبات خريجي المرحلة الثانوية من إمكانية التقديم والالتحاق بالجامعات العراقية من جميع المحافظات العراقية، ويتم التسجيل والقبول علي عدة مراحل مختلفة تبعا لمعدل القبول والحدود التي يتم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم العلمي والبحث العلمي، وتستعد وزارة التعليم لإمكانية اطلاق دليل الطالب الخاص بالقبول وتفعيل الرابط الخاص باستمارة التسجيل في الجامعات العراقية خلال الأيام التالية، وأكد المتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي عن اطلاق الدليل الخاص بالقبول المركزي لعام 2022 ميلادي، رابط التقديم على الجامعات العراقية 2022، وأكد المتحدث علي عدم الاختلاف في معدلات القبول في الكليات لطلبة الإعدادية التطبيقية والاحيائي والادبي، وتم العمل علي اتاحة الحدود الدنيا بناءا علي نسب النجاح لعام 2022، ويمكن التسجيل في الاستمارة الخاصة بالجامعات العراقية .





صرحت وزارة التربية العراقية ببيان رسمي خاص بها توضح من خلاله الخطة التعليمية التي تم وضعها للسنة القادمة، وأعلنت عن النظام التعليمي الحديث في العراق لجميع الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية الثلاثة، واستطاع وضع قرار يتضمن تطبيق التعليم المدمج الذي يتمثل بإتاحة التعليم الحضوري مع الدراسة عن بعد، وشارفت المرحلة الإعدادية علي الانتهاء قبل عدة أيام لعام ماضي وتم الإعلان من قبل القناة العامة وذوي الشهداء بأن يكون قبولات الجامعة العراقية ولكن ينتظرون اعلان نتائج القبول المركزي لجميع خريجي المرحلة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وأتاحت وزارة التعليم موعد للتسجيل لجميع الطلبة الأوائل من الصف السادس الاعدادي المهني، وقامت بتفعيل رابط الاستمارة للتقديم الالكترونية بكل سهولة ويسر، سنعرض معدل قبولات الجامعات العراقية لعام 2022 كما يلي:

هناك العديد من الجامعات والكليات العراقية التي أتاحت إمكانية التسجيل والالتحاق بها خلال العام القادم، وأتاحت وزارة التعليم العالي في العراق بإمكانية التقدم الي الجامعة العراقية في حال الانتهاء من المرحلة الثانوية بشكل تام، وقام الوزارة بتفعيل رابط الاستمارة ليتمكن الخريجين من التقديم الالكتروني الخاص بقبول الموظفين المتميزة وخريجي الإعدادية، وأيضا يشمل التقديم الالكترونية قبول الموظفين المميزة من خريجي المعاهد في المجال الطبي بوزارة الصحة العراقية وذلك حتي السادس والعشرين من أكتوبر عام 2021 م، وأتاحت التسجيل لجميع الطلبة الأوائل من الصف السادس الاعدادي المهني ليبدأ التسجيل الفعلي من اليوم الأحد الموافق اليوم الثالث من شهر أكتوبر حتي اليوم الرابع والعشرين خلال عام 2021 ميلادي.

صرحت وزارة التعليم عن الدليل الخاص بالقبول المركزي في الجامعات العراقية للطالب، وأتاحت الدليل الذي يتضمن التوضيح المفصل لجميع التفاصيل الخاصة بإمكانية التقديم علي الجامعة وتتضمن أيضا معدل القبول لعام 2021 ميلادي، ورابط التقديم لجميع الجامعات والكليات والمعاهد في العراق، ويحتوي الدليل علي شروط القبول والاسس والضوابط التي تمكن الطالب من التسجيل والالتحاق بالجامعات العراقية، تعرفنا علي رابط التقديم على الجامعات العراقية 2022.

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق باصدار كافة نتائج القبول المركزي للجامعات العراقية الدور الاول والثاني اليوم الاثنين رسميا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت لجميع طلاب وطالبات السادس الاعدادي علمي ومهني وتطبيقي وادبي .

يمكنكم أعزائنا الباحثين عن نتائج القبول المركزي من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التعليم العالي بالعراق يتم معرفة نتائج القبول المركزي 2018-2019 للجامعات بالعام الدراسي الحالي، وذلك للمتقدمين من نتائج الدور الثاني بجميع الدراسات والمحافظات العراقي، ونتابع معكم ما يعلن من نتائج القبول بالجامعات العراقية التي ينتظرها الطلاب والطالبات الآن.