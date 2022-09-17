تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. مباراة مصر والاردن مباشر بث مباشر مباراة منتخب مصر والاردن مشاهدة مباراة مصر مباشر ماتش مصر مباشر الان

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يعتمد المدرب كارلوس كيروش على التشكيل الآتي:
محمد الشناوي
أحمد فتوح - محمود الونش - أحمد ياسين - عمر كمال عبد الواحد
حسين فيصل - حمدي فتحي - عمرو السولية
أحمد سيد زيزو - محمد شريف - مصطفى فتحي
التشكيل للأردن
التشكيل | 4-4-2
يزيد أبو ليلى
محمد حشيش - يزن العرب - عبد الله ديارا - أحمد ثائر
ياسين البخيت - نور الدين الروابدة - بهاء عبد الرحمن - محمد أبو زريق
علي علوان - حمزة الدردور