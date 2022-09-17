تراند اليوم : برشلونة مباشر .. مباراة برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراه برشلونه بث مباشر

برشلونه مباشر مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة بث مباشر برشلونة مباشر مباراه برشلونه بث مباشر يفتتح ملعب أل سادار أبوابه لاستضافة مباراة هامة ومرتقبة بين برشلونة واوساسونا ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، حيث يدخل برشلونه بكل قوة نحو تحقيق الفوز السابع في الدوري حتى الآن، في رحلة البحث عن هوية الفريق بعد أن أبتعد كثير عن المنافسة على المراكز الأولى، بينما يسعى أوساسونا لتحقيق الفوز والسادس، واستغلال تذبذب أداء الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة، بث مباشر برشلونة اليوم.

مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر اليوم يلا شوت

برشلونة بث مباشر. يدخل برشلونة مباشر الان اليوم يلا كورة محتلاً المركز الثامن برصيد 23 نقطة، من تحقيق الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، وهزم في 4 مباريات، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 6 مباريات، وهزم في 5 مباريات، مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا يلا شوت.

بث مباشر برشلونة اليوم

مشاهدة برشلونة بث مباشر. ويدخل برشلونة لايف بعد أن خرج بهزيمة مفاجأة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، بينما يدخل أوساسونا قادماً من تعادل سلبي أمام ليفانتي في الجولة الماضية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد اوساسونا

في حراسة المرمى: شتيجن.

في الدفاع: ديست – بيكيه – أراوخو – بالدي.

في الوسط: دي يونج – بوسكيتس – نيكو جونزاليس.

في الهجوم: ديمبلي – دي يونج – عبد الصمد الزلزولي.

بث مباشر مباراة برشلونة الآن

مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر، تقام اليوم الأحد 2021-12-12، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية

5:15 مساءاً بتوقيت مصر

6:15 مساءاً بتوقيت فلسطين

6:15 مساءاً بتوقيت الأردن

6:15 مساءاً بتوقيت سوريا

6:15 مساءاً بتوقيت لبنان

6:15 مساءاً بتوقيت العراق

5:15 مساءاً بتوقيت السودان

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا

4:15 مساءاً بتوقيت تونس

يلا شوت برشلونة بث مباشر

تذاع مباراة برشلونة واوساسونا في بث مباشر عبر عدة مواقع منها يلا كورة (Yalla Kora)، وموقع يلا شوت (yalla shoot)، بالإضافة نقلها عبر شاشات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، والتي أعلنت عن تخصيص قناة بي ان سبورت 3 لنقل البث المباشر للمباراة بجودة عالية، كما عينت إدارة القناة المعلق عامر الخوذيري معلقاً على ماتش برشلونة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة بث مباشر

Spor Smart HD

beIN Sports HD 2 English

beIN Sports 2 FR

C More Fotball

LaLiga TV Bar

Max Sport 4 HD

Spiler 2 TV

beIN Sports Connect

LaLiga TV HD uk

SuperSport LaLiga HD

تردد قناة بي ان سبورت 3 الناقلة لمباراة برشلونة بث مباشر

القمر: Eutelsat 8 West A 8 غربا

التردد: 11013 أفقي 27500

التصحيح: 2/3

نوع التشفير: إرديتو 2.

تردد قناة bein sports 3 الناقلة لماتش برشلونه اليوم تعليق عامر الخوذيري

القمر: Arabsat 2A 26 شرقا

التردد: 11547 عمودي 27500

التصحيح: 2/3.

نوع التشفير: إرديتو 2.

قدمنا لكم تفاصيل تغطية مباراة برشلونة واوساسونا، وسنوافيكم بآخر المستجدات والأخبار الخاصة بالفريقين حتى انطلاق صافرة البداية.