تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. برشلونة واوساسونا مباشر بث مباشر مباراة برشلونة واوساسونا برشلونة واوساسونا بث مباشر HD مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن

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فشل برشلونة في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، وبدلاً من ذلك سقط في الدوري الأوروبي ، بعد هزيمته 3-0 أمام بايرن ميونيخ يوم الأربعاء ، مما فتح الباب أمام بنفيكا ليضمن المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلفه. أبطال الدوري الألماني. كان تشافي قد بدأ بداية إيجابية في دفة القيادة ، حيث فاز في مباراتين من أول ثلاث مباريات ، لكن العملاق الكتالوني خسر 1-0 على أرضه أمام ريال بيتيس في الدوري نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يتعرض للهزيمة بثلاثة أهداف على ملعب أليانز أرينا. يحتل برشلونة حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد ، مما يعني أن آماله في اللقب قد تبخرت بالفعل ، لكنهم على بعد ست نقاط فقط من أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع وسيظلون يعتقدون أن المركز الرابع يمكن تحقيقه على الرغم من وجودهم. مشاكل.

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سيعرف تشافي حجم المهمة عندما حل محل رونالد كومان ، ويحتاج لاعب الوسط الأسطوري إلى رفع اللاعبين بعد خيبة الأمل الأوروبية يوم الأربعاء ، مع ثلاث مباريات بالدوري ضد أوساسونا وإلتشي وإشبيلية قبل العطلة الشتوية في إسبانيا. حقق واوساسونا فوزًا واحدًا خارج أرضه في الدوري الأسباني هذا الموسم ، والذي جاء على ملعب فياريال في 27 نوفمبر ، لكنه تغلب على أوساسونا 2-0 في المباراة المقابلة خلال موسم 2021-22.

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فاز أوساسونا بخمسة انتصارات وتعادل في ست مباريات وخسر خمس من 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ليجمع 21 نقطة ، ما جعله يحتل المركز العاشر في الترتيب بفارق نقطتين فقط عن منافسه هذا الأسبوع. أنهى فريق Los Rojillos المركزين العاشر والحادي عشر في آخر موسمين لهما بالدوري الإسباني ، لذا فليس من المستغرب أن نراهم في النصف الأول في هذه المرحلة ، وكما ذكرنا ، فإن الفوز هنا سيرفعهم فوق برشلونة في جدول الترتيب. أوساسونا في الواقع بلا فوز في دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ منتصف أكتوبر ، حيث تعادل في أربع مباريات وخسر ثلاث من آخر سبع مباريات على هذا المستوى ، بما في ذلك 0-0 مع ليفانتي نهاية الأسبوع الماضي.