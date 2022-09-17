تراند اليوم : مباشر مصر .. مباراة مصر والاردن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والاردن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر مباشر بث مباشر مصر والاردن

مباراة مصر والأردن بث مباشر بتاريخ 11-12-2021 في كأس العرب ، مصر يلتقي مع نظيره منتخب الأردن yalla shoot ضمن اطار دور ربع نهائي من عمر فعاليات بطولة كأس العرب في الموسم الحالي، ومن المقرر اليوم ان يفتتح ملعب الجنوب ابوابه لاستقبال المواجهة القوية والصعبة التي سوف تجمع بين منتخب مصر امام خصمه منتخب الأردن لحساب دور ربع نهائي من بطولة كأس العرب، وسوف تنطلق اليوم المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بينما تبدا المباراة اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

يلا شوت مباراة مصر والأردن اليوم

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم علي أرضية ملعب الجنوب من امام نظيره منتخب الأردن لحساب دور ربع نهائي من عمر منافسات بطولة كأس العرب ، ويبحث منتخب مصر في مباراة اليوم امام خصمه منتخب الأردن عن تحقيق الانتصار علي حساب خصمه منتخب الأردن في مواجهة لن تكون سهله، ويسعي دائما موقع يلا شوت أهم مباريات اليوم أرضاء جميع الزوار حيث يقوم بنقل المباريات علي مدار اليوم وينقل لكم الدوريات العالمية والمحلية.

مصر ضد الأردن في كأس العرب

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