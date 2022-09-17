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تراند اليوم : برشلونه مباشر .. مباراة برشلونة مباشر بث مباشر برشلونه مشاهدة مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر HD لعبه برشلونه مباشر HD

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ننقل لكم في بث مباشر واوساسونا في حيث يهدف برشلونة لانهاء مسيرة الهزائم التي عايشها خلال مبارياته الأخيرة، فلقد خرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع بعد الخسارة من بايرن ميونخ، ويأمل النادي الكاتالوني لذلك في تحقيق انتصار مهم خارج أرضه على أوساسونا في منافسات اليوم.

تلقى البارسا ضربة أخرى بعد الخروج المبكر من دوري الأبطال بعد استبعاد جوردي ألبا وممفيس ديباي من الرحلة لمواجهة أوساسونا في ملعب إل سادار، لينضموا لقائمة المصابين الأخرى مثل بيدري وأنسو فاتي.

سيواجه تشافي بعض المشاكل في اختيار العناصر المثالية لهذه المباراة، وخصوصاً في الثلث الأخير من الملعب بسبب نقص الخيارات لديه.

برشلونة يعتمد على لوك دي يونج بدلاً من ديباي

ليس من المتوقع أن يقوم تشافي بأي تغيرات في خ الدفاع، ومن المنتظر وجود سيرجيو ديست يميناً والظهير الشاب أليخاندرو بالدي على الجهة الأخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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