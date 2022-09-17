تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. ماتش برشلونة بث مباشر الآن مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن

بث مباشر برشلونه بث مباشر مباراة برشلونه واوساسونا مباراة برشلونة واوساسونا بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا بث مباشر في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد آل سادار بالجولة السابعة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، ويدخل برشلونة لقاء اليوم قادما من صدمة الهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفقد الفريق فرصه وحظوظه في التأهل لدور الـ16 وانتقل إلى الدوري الأوروبي في صدمة من العيار الثقيل لجماهير الفريق الكتالوني، برشلونة يدرك تماما أن جماهيره لن تقبل بأي نتيجة سلبية في لقاء اليوم وخاصة وأن الفريق خسر من ريال بيتيس في الأسبوع الماضي بهدف دون رد وابتعد أكثر وأكثر عن صراع القمة أو المربع الذهبي على أقل تقدير، التقارير الإسبانية أكدت أن تشافي المدير الفني للفريق استقر على رحيل عدد كبير من اللاعبين لعدم الحاجة إلى قدراتهم وسيكون الفريق أمام ميركاتو قوي في الفترة القادمة لسد الثغرات التي يعاني منها البرسا.

برشلونة يتواجد قبل لقاء اليوم في المركز السابع برصيد 23 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 4 لقاءات، وأحرز الفريق 23 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة لها

تنطلق مشاهدة مباراة برشلونة اليوم في الليجا أمام أوساسونا الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، الساعة 6:15 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:15 بتوقيت غرينيتش، وتلتقون مع مباراة برشلونة وأوساسونا عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر نرى أن أوساسونا قادم للقاء اليوم من تعادل سلبي أمام ليفانتي ليعود من جديد للنتائج السلبية بعدما كان قد انتصر على سان أجوستين بالكأس برباعية دون رد، فريق أوساسونا يمني النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام البرسا وتفادي الهزيمة ولا سيما وأن الفترة الحالية هي الأفضل والأوفر خظا لتحقيق الفوز على برشلونة في ظل حالته الفنية المتراجعة في الموسم الجاري، أسوساسونا سيعمد في لقاء اليوم على الكرات المرتدات الثابتة من أجل الوصول لمرمى الرسا وخاصة وأنه يمتلك دفاعات ليست بالقوية في ويعد الأزمة الكبرى في تشكيل الفريق الكتالوني.

يحتل أوساسوا المرتبة العاشرة بجدول تريتب الليجا برصيد 21 نقطة حصدهم الفريق من الاتصار في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات، وأحرز الفريق 15 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

تشكيل أوساسونا أمام برشلونة

حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا

خط الدفاع: خوان كروز - أريداني - دافيد جارسيا - فاكوندو رونكاليا

خط الوسط: جون مونكايولا - أويير - أنتي بوديمير

خط الهجوم: روبيرتو توريس - جوناثان كاليري - روبين جارسيا