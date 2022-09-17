تراند اليوم : الاردن مباشر .. بث مباشر الاردن ومصر مشاهدة مباراة الاردن ومصر مباشر

بث مباشر مصر مباشر منتخب مصر الآن بث مباشر مصر والاردن مشاهدة بث مباشر الاردن ومصر مباشر كأس العرب رابط البث المباشر لمواجهه مصر ضد الاردن egypt vs jordan في كاس العرب اليوم السبت موافق 11 ديسمبر ، من المقرر اليوم ان يصطدم منتخبان الوطني بعد ان نجح في التاهل من مجموعته كاول المجموعه الرابعه في مشوراه نحو نهائي البطوله بخصمه منتخب الاردن اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، وسوف تلعب مباراه منتخبان ونظيره الاردني اليوم علي ارضيه ملعب الجنوب وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تقديم اداء عالي من اجل حجز مكان له في الدور نصف النهائي ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة مصر والأردن

منتخبان الوطني يدخل علي الطرف الاول في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من منافسات بطوله كاس العرب 2021 ، منتخبان الوطني كان قد حسم تصدر مجموعته في الجوله الاخيره من دور المجموعات وذلك عندما تعادل مع المنتخب الجزائري في قمه دور المجموعات وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف وحسم منتخبان صراع المركز الاول بعدد البطاقات الصفراء ، منتخبان تصدر المجموعه الرابعه بعد ان جمع 7 نقاط وذلك بعد ان لعب ثلاث مباريات ومن حقق من خلالهم الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده.

مباراة الأردن ومصر

فيما منتخب الاردن فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من بطوله كاس العرب 2021 ، المنتخب الاردني تاهل لهذا الدور بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعه الثانيه برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مبارتان وخسر المنتخب مباراه واحده من الثالث مباريات الذي لعبهم في المجموعه ، المنتخب الاردني كان قد حسم التاهل في الجوله الاخيره هو الاخر والذي عندما حقق الانتصار علي منتخب فلسطين وذلك بنتيجه خمس اهداف مقابل هدف.