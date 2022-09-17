تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. مصر والاردن مباشر بث مباشر مصر مباراة مصر بث مباشر بث مباشر مباراة منتخب مصر الآن مباراة مصر والاردن بث مباشر

يدخل منتخب مصر مواجهة قوية عندما يلتقى مع نظيره الأردنى، اليوم السبت، فى ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة بقطر فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجارى.

مباراة منتخب مصر والأردن فى الخامسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تذاع مباراة مصر والأردن على قناة أون تايم سبورتس الأولى، وقناة بى إن سبورت، وقناة الكأس القطرية.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والاردن

من المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: محمد الشناوى، والدفاع: أحمد فتوح – أحمد ياسين – محمود الونش – عمر كمال عبد الواحد، وفى الوسط حمدى فتحي – عمرو السولية ومصطفى فتحى أو أحمد سيد زيزو، وفي الهجوم حسين فيصل، محمد شريف ومروان حمدي.

مصر والأردن يلجآن للوقت الإضافى فى حال التعادل

أخطرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب منتخبى مصر والأردن خلال الاجتماع الفنى قبل المباراة بوجود وقت إضافى 30 دقيقة على شوطين، فى حال التعادل فى الوقت الأصلي قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح فى حال استمرار التعادل.