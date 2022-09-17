تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي

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صرح شخص بداية على وزارة التربية والتعليم العراقية ، أن الوزارة تقترب من استكمال المهمة الخاصة ، معلنة نتائج المعدل الأولي الثالث لعام 2022.

نتائج الثالث متوسط 2022 الخارجي بعد التصريح الأخير لوزارة التربية والتعليم في العراق فقد أعلنت عن نتائج الصف الثالث متوسط الخارجي للعام الحالي.