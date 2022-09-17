تراند اليوم : مان سيتي مباشر .. بث مباشر الستي واليونايتد HD بث مباشر مان سيتي ومان يونايتد

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت man city vs man united في الدوري الانجليزي ، يستقبل نادي مانشستر سيتي مساء اليوم الاحد خصمه فريق مانشستر يونايتد في ديربي مدنية مانشستر ضمن منافسات الدور الثاني للموسم الحالي من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف تقام اليوم المباراة على ملعبه الاتحاد مستقبل عليه السيتي المباراة ، وسوف تبدا المواجهة في السادسه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

يدخل اليوم فريق مانشستر سيتي المباراة من اجل الانتصار في الديربي اولا ، وبعد ذلك من اجل الحفاظ علي صدارة الدوري الانجليزي للموسم الحالي ، وذلك لان السيتي هو صاحب المركز الاول في صدارة جدول الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق ثلا نقاط فقط عن ليفربول في المركز الثاني ، واخر مباراة خاضها السيتي قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق بيتربورو والتي حقق فيها السيتي الانتصار بهدفين بدون رد خارج ملعبه.

فيما ضيفا مواجهة اليوم الاحد في الديربي وهو مانشستر يونايتد ، والذى يدخل المواجهة اليوم ضيفا من اجل ان يحقق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي سوف تكون مهمه له اليوم في مواجهة سوف تكون صعبه من امام السيتي ، واخر مباراة لعبها نادي مانشستر يونايتد قبل مواجهة اليوم كانت من امام نظيرة فريق واتفورد والتي تعادل فيها اليونايتد على ملعبه الجولة الماضيه بدون اهداف ، وحاليا هو صاحب المركز الرابع برصيد 47 نقطة.