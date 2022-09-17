تراند اليوم : السيتي مباشر .. بث مباشر اليونايتد والسيتي مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد اليونايتد man city vs man united اليوم الاحد في منافسات الدوري الانجليزي ، بعد ان حسم لقاء الدور الاول خارج ارضه بهدفين أولد ترافورد امام اليونايتد في ديربي مدينه مانشستر يستقبل اليوم فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي والباحث عن الابتعاد اكثر بصدراه علي ارضه نظيره في النصف الثاني من المدينه فريق مانشستر يوناتيد وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثامن والعشرين من منافسات النصف الثاني لهذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، وسوف يستقبل ملعب الاتحاد في النصف الثاني من مدينه مانشستر والذي هو معقل السيتي لقاء الدور الثاني بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق اليوم المواجهه في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والسابعه والنصف بتوقيت السعوديه.

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مانشستر سيتي هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك في قمه مباريات الاسبوع الثامن والعشرين من عمر الدوري الانجليزي لهذا الموسم ، ويدخل المان سيتي لقاء الديربي علي ارضه وهو قادم من تاهل سهل للدور ربع النهائي من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم وذلك عقب تحقيق الانتصار علي فريق بيتربورو الثلاثاء الماضي في دور ال16وحقق السيتي الانتصار في هذه المباراه بهدفين دون رد ، ويتدصر السيتي حاليا جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم برصيد 66 نفطه وذلك بعد ان خاض 27 لقاء الي الان ومن خلال هذه المباريات حقق السيتي الانتصار في 21 مباراه وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ايضا السيتي ثلاث مباريات قبل لقاء الديربي.

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بينما المان يوناتيد فهو الضيف في لقاء الدور الثاني من ديربي مدينه مانشستر مع السيتي في الاسبوع الثامن والعشرين من عمر الدوري الانجليزي ، وقبل ان يواجهه السيتي حاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 47 نقطه جمعهم اليونايتد بعد ان خاض هو الاخر 27 مباراه الي الان ومن خلالهم كان اليونايتد قد حقق الانتصار في 13 مباراه وتعادل في 8 مباريات وخسر الفريق 6 مباريات في الدوري ، واخر مباراه لعبها اليونايتد قبل ديربي المدينه كانت مع فريق واتفورد السبت الماضي علي ارضه وقد تعادل اليونايتد في هذا اللقاء بدون اهداف بين الفريقين وهو الليله سوف يسعي لتعويض هزيمه الدور الاول علي ارضه.