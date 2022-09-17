تراند اليوم : معرض اهلا رمضان 2022 .. اماكن معرض اهلا رمضان في مصر

معرض اهلا رمضان 2022 ، أطلقت وزارة التموين معرض اهلا رمضان 2022 بدءًا من الثَّامن عشر من مايو الجاري في جميع المُحافظات المصريّة، ويبحثُ المصريين عن أماكن معرض اهلا رمضان بالاسكندرية، تلك المَعارض ال110 المُنتشرة في جميع أنحاء الملفية المصرية، التي تُقدّم الأسعار التنافسية التي توفر جميع الاحتياجات للمواطنين، الأمر الذي يأتي في إطار الشراكة الحكوميّة المُمثّلة من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية والتنمية المحلية والقطاع الخاص والمحافظات، كُل ذلك من اجل خدمة المواطن المصري وتوفير أهمّ الخدمات اليه مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان 201، ومع الازمة الاقتصادية التي تمر بها الملفية.

اماكن معرض اهلا رمضان بالاسكندرية

اوضح رئيس شركة الاسكندرية موسى ابراهيم للمجمعات الاستهلاكية وهي احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اكد انه سيتم تنظيم ستة معارض بمحافظة الاسكندرية اهلا رمضان وذلك لطرح جميع السلع الاساسية ومنتجات اللحوم بسعر مخفض بدءا من الثامن عشر من مايو الجاري حتى السادس والعشرين من نفس مايو 2022.

واكد موسى ابراهيم ان للمجمعات الاستهلاكية قوله :”أنه تم التعاقد على سلع رمضان وسيتم طرحها بمنافذ وفروع الشركة، كما سيتم بيعها للمواطنين فى معارض أهلًا رمضان، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير المنتجات والسلع أول بأول.

هذا وقد اعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة عن زيادة معدلات ضخ السلع التموينية المخصصة للشهر المقبل لأكثر من 75% بالخص رصيد السلع متوفر ويكفي احتياجات المواطنين للاشهر القادمة، والشركة سوف توفر السلع المدعمة في جميع محافظات الوجه البحري بجانب توفير الشركة المصرية لتجارة السلع لمحافظات الوجه القبلي.

فيما اكد انه سيتم افتتاح المعارض الثلاثة في الاسكندرية في ثلاثة مناطق وهي الازاريطة وغيط العنب وميدان محطة مصر، بمساحات كبيرة لسد حاجة المستهلكين وباسعار مناسبة، مع توافر سيارات خاصة بالنقل.