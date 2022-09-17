تراند اليوم : نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 .. نتائج السادس التمهيدي 2022

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 تحميل نتائج مهني تمهيدي ونتائج اعداديات التمريض رابط نتائج الامتحانات التمهيدية المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2022 وزارة التربية تعلن نتائج الامتحان الخارجي (الدور التمهيدي) لطلبة مدارس التعليم المهني للعام الدراسي (2021 ـ 2022) .

نتائج المنهي التمهيدي جميع الفروع الفرع الصناعي – فرع الحاسوب وتقنية المعلومات – فرع التجاري – فرع الفنون التطبيقية – الفرع الزراعي – التمريض نتائج الامتحانات التمهيدية (الخارجية) للفروع المهنية 2022 جميع الفروع.