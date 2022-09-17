تراند اليوم : نتائج التمهيدي 2022 .. نتائج التمهيدي سادس اعدادي 2022

نتائج التمهيدي 2022 نتائج التمهيدي سادس اعدادي 2022 وبعد أن تمّ الانتهاء من امتحانات التمهيدي للعام 2022/2022، وهي على أهبة الاستعداد للاعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، فقد تمّت العملية الامتحانية في الوقت الذي تمّ تحديده لها، وتم التعامل مع كل ما يُمكن أن يجعل الأمور على ما يُرام بشكل فعّال وإيجابي، وتمّ التوصل إلى كل ما هو مطلوب من قبل الطاقم الأكاديمي، وذلك وفق ما وضعته وزارة التربية العراقية من قوانين، وأسس تمّ السير على خُطاها طوال سنوات عدّة من العمل والعطاء، ولكنّ الأمر لا يخلو من بعض اللبس والتوتر، فإنّ الكثير من المواقع قبل فترة من الآن أشارت إلى أنّ نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في الوقت الذي لم يتمّ الإعلان فيه عنها، لا من قبل وزارة التربية العراقية ولا من قبل أي من الجهات الرسمية المعنية بهذا الامر، وعلى رأسها المحافظات المختلفة في كافة أنحاء العراق، ولكنّنا في موقع الملف، أتيناك لكم بكل ما هو موثّق وصحيح وكل المعلومات التي تدور حول موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي فتابعونا.

ينتظر الأهالي في كافة أنحاء العراق موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، وذلك بعد أن تمّ الانتهاء من كافة الاختبارات كما هو مطلوب، وكما هو معروف في كل فصل من الفصول الدراسية، فقد تمّ التصريح من قبل وزير التربية العراقي معالي الوزير السيد محمد إقبال الصيدلي أنّ عملية رفع نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي ما زالت قائمة ولم يتمّ الإنتهاء منها حتّى اللحظة، وفي حال انتهت اللجان المختصّة من ذلك سيتمّ الإعلان عن ذلك عبر المواقع الرسمية التابعة لوزارةا لتربية العراقية.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي

كل من له إبن أو إبنة في الصف الثالث المتوسط التمهيدي ينتظر موعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي، حيثُ أنّ مرحلة رفع نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي قد أوشكت على الانتهاء، ويتمّ الإعلان عنها كما هو متعارف عليه من خلال المواقع الرسمية، وبالذات موقع وزارة التربية العراقية في كافة المحافظات، وقد بدأت الامتحانات في الرابع من فبراير من العام الجاري، وانتهت في الثاني عشر من ذات الشهر.

روابط نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في العراق من هنااااااا

هذه هي روابط الحصول على نتائج الصف الثالث متوسط التمهيدي في كافة محافظات العراق، فقد تمّ إطلاق لكل محافظة من المحافظات رابط استعلام خاص بها،وذلك تخفيفًا من الضغط الذي من الممكن أن يتعرض له موقع وزارة التربية العراقية.

مديرية المثني

مديرية بابل

مديرية نينوي

مديرية الرصافة الأولى

مديرية الرصافة الثانية

مديرية الرصافة الثالثة

مديرية أربيل

مديرية القادسية

مديرية الكرخ الاولى

مديرية الكرخ الثانية

مديرية كركوك

مديرية النجف الاشرف

مديرية البصرة

مديرية واسط

مديرية ديالي

مديرية السليمانية

مديرية كريلاء

مديرية ميسان

مديرية الانبار

مديرية ذي قار

مديرية صلاح الدين