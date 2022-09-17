تراند اليوم : مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 السادسة HD

مشاهدة وتحميل مسلسل الاكشن والاثارة المصري الاختيار الموسم الثالث الحلقة 6 السادسة من بطولة احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد عز وياسر جلال، وتحدثت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 عن حصار الاخوان المسلمين للمحكمة الدستورية.

وفي الاحداث يحذر القادة زكريا من محاولة اغتياله لاسيما بعد العملية الأخيرة، وظهرت شخصية البلتاجي ودوره في حصار المحكمة الدستورية، واقترح أن يخرج الملايين في ميدان أخر غير التحرير، ويقول خيرت الشاطر "أن الهدف من أن تكون بميدان ثاني أن ينظر الناس من هم مؤيدي الإسلام وغيرهم من العلمانيين".

قصة مسلسل الاختيار 3

تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل، عن البطولات الوطنية التى يقدمها رجال الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته، ويعد من الأعمال الفنية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ويظهر رصد قوات الامن المصرية والقوات المسلحة لسفينة أسلحة قادمة إلى مصر.

ابطال مسلسل الاختيار 3

أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ياسر جلال.