تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة واينتراخت بث مباشر مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر الان

بث مباشر مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت Eintracht Frankfurt vs Barcelona في الدوري الاوروبي، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على ارض إستاد كومرتسبانك أرينا في مواجهة فريق اينتراخت فرانكفورت فى مباراة الذهاب للدور ربع النهائي للدوري الاوروبي اليوم الخميس.

لم يكن من الممكن أن تأتي هذه المباراة في وقت أفضل من هذا بالنسبة لبرشلونة، إنه في حالة رائعة ويسجل الأهداف بمعدلات رائعة، لقد أعاد الأسطورة الإسبانية تشافي ناديه إلى صدارة الاندية الأوروبية مرة أخرى، لقد سجل برشلونة انتصارات متتالية ضد بعض أفضل الفرق في إسبانيا ، والآن لديه ثقة أيضًا في كونه أفضل فريق في أوروبا، وسيهدف للفوز باللقب الاوروبي، من ناحية اخري ، يمر فريق فرانكفورت بأداء ضعيف إلى حد ما في الوقت الحالي ، كما أنه يعاني من بعض المشكلات في دفاعه، وحتى في ارضه ، فشل في تقديم أي نوع من الأداء الجيد مؤخرًا، لهذا فكل الوسائل ، توقع ان يحقق برشلونة الفوز يوم الخميس خارج ارضه.

سيلتقي هذان الفريقان لأول مرة، ولقد مرت 21 عاما منذ خسارة برشلونة أمام أي فريق ألماني باستثناء بايرن ميونخ، وباستثناء باير ليفركوزن فقد مرت 42 عامًا، لقد فشل فرانكفورت في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات له ضد منافس إسباني آخر.

مباراة اينتراخت فرانكفورت وبرشلونة اليوم

بالكاد تمكن فرانكفورت من التغلب علي ريال بيتيس في الجولة السابقة، وحتى الآن ، هو في سلسلة متتالية بدون انتصارات من أربع مباريات متتالية ، وظل كذلك في سبع من مبارياته الثمانية الماضية على أرضه، لاحظ أنه كان في سلسلة هزائم من أربع مباريات متتالية من هذه المباريات، من ناحية أخرى ، سجل فريق برشلونة بقيادة تشافي فوزًا بنتيجة 1-2 على جالطة سراي خارج ارضه للوصول إلى ربع نهائي دوري أوروبا، هو أيضا في سلسلة انتصارات من أربع مباريات متتالية تضمنت الفوز بنتيجة 0-4 على ريال مدريد ، والفوز بنتيجة 1-0 على إشبيلية، لقد فاز أيضًا بثماني مباريات من تسع مباريات سابقة ، وهو في سلسلة انتصارات من خمس مباريات متتالية خارج ارضه، مع الأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات ، توقع فوز برشلونة يوم الخميس.

لا تزال الخسارة أمام بايرن ميونخ هي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها فريق برشلونة في الوقت الأصلي من آخر 21 مباراة، لقد حافظ على نظافة شباكه في أربعة من المباريات الخمس الماضية، وفي الوقت نفسه ، حقق فرانكفورت ما مجموعه أربعة انتصارات فقط منذ منتصف ديسمبر، وفقط واحد من هذه الانتصارات كان في ارضه.

تشكيلة اينتراخت فرانكفورت المتوقعة ضد برشلونة

اما بالنسبة لتشكيلة اينتراخت فرانكفورت المتوقعة ضد فريق برشلونة في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي يوم الخميس فمن المتوقع ان يدخل فريق اينتراخت فرانكفورت المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: كيفن تراب، وفي خط الدفاع: أوبيت إيفان نديكا، مارتن هينتيرغير، توتا؛ وفي خط الوسط: أنسجار كناوف، فيليب كوستيك، كريستيجان جاكيتش، جبريل سو؛ اما في خط الهجوم: جيسبر ليندستروم، دايتشي كامادا، رافائيل بوري.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد اينتراخت فرانكفورت

اما بالنسبة لتشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق اينتراخت فرانكفورت في المباراة التي ستقام علي ارض ستاد كومرتسبانك أرينا يوم الخميس فمن المتوقع ان يدخل فريق برشلونة المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مارك أندريه تير ستيجن؛ وفي خط الدفاع: جوردي ألبا، إريك جارسيا، رونالد أروجو، سيرجينو ديست؛ وفي خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري؛ اما في خط الهجوم: فيران توريس، أداما تراوري، بيير إيمريك أوباميانغ.