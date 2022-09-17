تراند اليوم : الاختيار ٣ الحلقة ٦ .. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6 السادسة HD

الاختيار ٣ الحلقة ٦ مشاهدة وتحميل مسلسل الاكشن والاثارة المصري الاختيار الموسم الثالث الحلقة 6 السادسة من بطولة احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد عز وياسر جلال.

قصة مسلسل الاختيار 3

تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل، عن البطولات الوطنية التى يقدمها رجال الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته، ويعد من الأعمال الفنية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

ابطال مسلسل الاختيار 3

أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ياسر جلال.