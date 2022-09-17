تراند اليوم : برشلونة بث مباشر .. برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة بث مباشر برشلونة الان

برشلونة بث مباشر برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة بث مباشر برشلونة الان وأعلن تشافي هيرنانديز، تشكيلة برشلونة، التي سوف يخوض بها مواجهة مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مواجهة اليوم ضد آينتراخت فرانكفورت شهدت 3 تغييرات عن مباراة إشبيلية الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 1\0، في الدوري الإسباني.

إيريك جارسيا يلعب في خط الدفاع، على حساب داني ألفيس.

ويشارك جافي وأداما تراوري في وسط الملعب، بدلًا من الثنائي عثمان ديمبيلي وفرينكي دي يونج.

تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد أراخو، إريك جارسيا.

في خط الوسط: فيران توريس، سيرخيو بوسكيتس، بيدري، أداما تراوري، جافي.

في خط الهجوم: بيير إميريك أوباميانج.

وجاءت مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني على النحو التالي، نيتو – أرناو تيناس – كليمون لونجليه – ريكي بوتش – نيكو جونزاليس – أليخاندرو بالدي – أوسكار مينجويزا – مارتين بريثويت – فرينكي دي يونج – عثمان ديمبيلي.