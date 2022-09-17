تراند اليوم : برشلونة مباشر الان .. بث مباشر برشلونة الان مباراه برشلونه بث مباشر مباراة برشلونة يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة ضد اينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس Frankfurt Vs Barcelona يلا لايف في اطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2021-2022، ومن المفترض ان يتقابل برشلونة مع نظيره فريق اينتراخت فرانكفورت اليوم الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية استاد لندن الأولمبي، ومن المتوقع أن يخوض الفريقان مباراة قوية وممتعة من أجل الفوز بالثلاث نقاط في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة، وسوف تبدأ اليوم مباراة اينتراخت فرانكفورت وفريق برشلونة على قناة beIN Premium 1HD مع المعلق نوفل باشي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والسودان ولبيبا، والساعة العاشرة مساءََا بتوقيت السعودية وفلسطين وسوريا والعراق علي موقع يلا شوت.

مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت اليوم

فرق اينتراخت فرانكفورت هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب مباراة اليوم في اطار مباريات الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، فريق اينتراخت فرانكفورت استطاع التأهل الي هذا الدور بعد أن خاض اخر مباراة له في الدور الـ 16 من دوري أوروبا حيث التقي أمام نظيرة ريال بتيس يوم 17/3 الماضي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي للفريقين بنتيجة هدف لكل منهم، ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد اثنا عشر نقاط جمعهم بعد أن خاض ستة مباريات واستطاع الأنتصار في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر اي مباراة خلال مشوارة في دوري أوروبا، واليوم اينتراخت فرانكفورت يدخل لقاء اليوم وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار في مباراة الذهاب للتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت اليوم

وعلي الجانب الأخر فريق برشلونة وهو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام نظيرة اينتراخت فرانكفورت في اطار مباراة الذهاب في دور الربع نهائي من الدوري الاوروبي، ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد سبع وخمسون نقاط جمعهم نادي برشلونة بعد ان خاض تسع وعشرون مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في ست عشر مباريات وتعادل في تسع مباريات وخسر أربع مباريات خلال مشوارة في الدوري الاسباني، فريق برشلونة قادم من انتصار اخير له في الجولة الاخيرة من الدوري الإسباني والتقي أمام نظيرة إشبيلية يوم الأحد الماضي وتغلب علية برشلونة وانتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد مقابل لا شئ، فريق برشلونة مباراة اليوم وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار علي أرضية ملعب خصمة للذهاب الي مباراة الإياب وهو متغلب علي نظيرة.