تراند اليوم : الحوار التونسي مباشر .. الحوار التونسي بث مباشر قناة الحوار التونسي مباشر الحوار التونسي بث مباشر يوتيوب

الحوار التونسي مباشر قناة الحفار التونسي قناة تبث مجموعة واسعة من البرامج والمسلسلات التونسية التي تبث بجميع اللغات. تعرض معارضو حكم الرئيس زين العابدين بن علي التونسي لانتقادات.

حول الحوار التونسي

انطلقت القناة في مايو 2003، ومنذ عام 2004 تبث ساعتين أسبوعيا على القمر الصناعي هوت بيرد، ثم بدأت بثها اليومي لمدة ساعة واحدة، وبثت برامجها ذات الطابع الاجتماعي والسياسي. قناة الحوار التونسي مع قناة سامي الفهري.

عناوين برنامج قناة الحوار التونسي

تبث قناة الحفار التونسي العديد من البرامج التي تختلف عن العديد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي والسياسي. إنهم يولون الكثير من الاهتمام لمعارضي الرئيس التونسي الحاكم زين العابدين بن علي. من بينها برامج لدي ما قلته لكم، ليس بالأمر الكبير، لمن يجرؤ، فقط 24 تونس.

مواعيد برنامج قناة الحوار التونسي 2022

اختلفت مواعيد قناة الحوار التونسية في جميع برامجها ومواعيد مسلسلها. وجدنا أن المواعيد المختلفة مناسبة لجميع المواطنين بشكل عام ولكل مشتركي القناة من دول مختلفة، لذلك نعتقد أن هذه القناة تعتبر واحدة. من أكبر وأهم القنوات الإخبارية التونسية التي تطلع المواطنين على كل الأخبار.

وتجدر الإشارة في نهاية المقال إلى أن قناة الحفار التونسية حازت على إعجاب الكثير من المواطنين، حيث تزود هذه القناة مواطنيها التونسيين بكل ما يلزمهم من أخبار مباشرة، وهذا يشهد على قوة وأهمية القناة، تعرفنا على مواعيد برنامج قناة الحوار التونسي 2022.