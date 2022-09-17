تراند اليوم : بث مباشر مباراة برشلونة .. مباراة برشلونة مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشرة مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت frankfurt vs barcelona اليوم الخميس في بطولة الدوري الاوربي ، يشهد ملعب دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت الالمانية في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش او الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة المواجهة المرتقبة والحاسمة التي تجمع بين فريقي اينتراخت فرانكفورت الالماني مع فريق برشلونة الاسباني في واحدة من اقوى مواجهات الدور الربع نهائي من الدوري الاوربي في موسمه الحالي.

يلا شوت مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت

استطاع فريق اينتراخت فرانكفورت اجتياز مباريات دور المجموعات في الدوري الاوربي بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من المباريات الست التي خاضها في منافسات دور المجموعات دون ان ينهزم في اي من المباريات التي خاضها الفريق في منافسات دور المجموعات حيث كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لثلاث مباريات ليتاهل الفريق الي دور الستة عشر حيث اوقعته القرعة مع فريق ريال بيتس والذي تمكن من تجاوزه الي منافسات دور الربع نهائي من النسخة الحالية من البطولة.

مباراة برشلونة واينتراخت فرانكفورت يلا شوت

اما فريق برشلونة الاسباني فقد كانت منافساته في دور المجموعات في اطار منافسات دوري ابطال اووربا وهي المنافسات التي لم يتمكن فيها من تحقيق احد المركزين الاول او الثاني ليكتفى بتحقيق المركز الثالث في ترتيب مجموعته ليغادر دوري ابطال اوروبي ويواصل منافسات الموسم الحالي في الدوري الاوربي ليخوض منفاسات دور خروج المغلوب امام فريق نابولي بعد ان تمكن من اجتيازه الي دور الستة عشر حيث تمكن من تحقيق الفوز علي فريق غلطة سراي ليتاهل الي مباراة الليلة في دور الربع نهائي.