تراند اليوم : برشلونة مباشر .. مباراة برشلونة مباشر الأن HD ماتش برشلونة مباشر ماتش برشلونة اليوم مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن

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خاض فريق اينتراخت فرانكفورت منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي حيث خاض منافسات ست مباريات تمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات منها فيما تمكن من التعادل في ثلاث مباريات دون أن ينهزم في أي من المباريات التي خاضها في دور المجموعات ليتوقف رصيده بذلك عند اثنتي عشر نقطة متصدرا ترتيب المجموعة ليتأهل إلى دور الستة عشر حيث تمكن من اجتياز فريق ريال بيتيس الإسباني بمجموع مباراتي الذهاب والعودة ليتأهل إلى مباراة الليلة في الدور الربع نهائي من الدوري الأوروبي.

أما فريق برشلونة الإسباني فقد خاض منافسات دور المجموعات في إطار منافسات دوري ابطال أوروبا الا انه لم يتمكن من التأهل الى الأدوار الاقصائية في دوري ابطال أوروبا لينتقل إلى منافسات الدوري الأوروبي حيث تمكن من الفوز في دور خروج المغلوب علي فريق نابولي وتجاوزه إلى منافسات دور الستة عشر حيث التقى مع فريق غلطة سراي التركي الذي تجاوزه أيضا بمجموع المباراتين في الذهاب والإياب ليواصل مشواره في منافسات النسخة الحالية من الدوري الأوروبي الى مباريات الدور الربع نهائي.