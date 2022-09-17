تراند اليوم : بث مباشر الزمالك الان .. بث مباشر مباراة الزمالك الان بث مباشر الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصرى بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيد al zamalek vs el masry في منافسات الدوري المصري اليوم الخميس ،حيث يستعد الليله فريق الزمالك متصدر الدوري والسعي للابتعاد اكثر بصدراه يستعد اليوم لاستقبال علي ارضه خصمه المصري البورسعيد الذي ودع منافسات الكونفدرالية من الدور ربع النهائي مساء اليوم وذلك في قمه الاسبوع السادس عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، ويستضيف الليله ملعب الجيش ببرج العرب هذه المواجهه المنتظره بين الزمالك المتصدر والمصري صاحب المركز التاسع في الدوري ، وسوف تنطلا هذه المواجهه اليوم في تمام الساعه التاسعه والنصف مساءاا بتوقيت القاهره والساعه العاشره والنصف بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويدخل الزمالك لقاء الليله علي ارضه وذلك ضمن مباريات في منافسات الدور الاول من عمر الدوري المصري لهذا الموسم ، ويستعد فريق الزمالك متصدر جدول الترتيب لاستقبال المصري الليله علي ارضه وهو قبله كان قد حقق الانتصار ايضا علي فريق كبير في نفس الملعب في الاسبوع الخامس عشر الثلاثاء الماضي وهذا الانتصار كان علي حساب فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لاشئ ، وهذا الانتصار رفع فريق الزمالك رصيدها الي 35 نقطه في المركز الاول في جدول ترتيب الدوري لهذا الموسم ومن 15 مباراه لعبهم الفريق في الدوري ومن خلال هذه المباريات فاز الزمالك في 11 مباراه وتعادل في مبارتان وخسر ايضا مبارتان.

مباراة المصري البورسعيدي والزمالك يلا شوت

علي الجانب الاخر فريق المصري البورسعيد فهو الضيف في مواجهه الزمالك متصدر الترتيب اليوم ضمن لقاءات الاسبوع السادس عشر من عمر الدوري ، ويدخل فريق المصري لقاء الزمالك في منافسات الدوري بعد ثلاث ايام من توديع الفريق لمنافسات الكونفدرالية من الدور ربع النهائي وخرج المصري من هذا الدور علي يد نهضه بركان المغربي في الدور ربع النهائي وخرج الفريق من البطوله بمجموعه مبارتان الذهاب والعوده حيث انتصار الفريق علي ارضه بهدفين مقابل هدف وخسر في المغرب بهدف وحيد مقابل لاشئ ، والليله الفريق سوف يسعي للظهور باكثر احسن من لقاء نهضه بركان الاخيره والبحث عن تحسين مركزه.