تراند اليوم : نتائج امتحان التوظيف 2022

نتائج امتحان التوظيف 2022 ،حيث ان وزارة التعليم في قطاع غزة أعلنت عن بدء نتائج امتحان التوظيف 2022، للوظائف التعليمية، والمساندة والمهنية للعام الدراسي 2023/2022، للخريجين من كافة التخصصات العلمية، ويبحث الراغبين في التقديم عن مزيد من تفاصيل الاعلان، ورابط نتائج امتحان التوظيف 2022 في التربية والتعليم غزة، ونتابع السطور الآتية كي نرى المعلومات الكافية حول التوظيف بغزة.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الاختبار أُرسلت للمتقدمين عبر رسالة نصية لكل منهم.

كما أنه بإمكانهم معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة عبر الرابط www.moe.pna.ps.