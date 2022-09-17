تراند اليوم : الشؤون المدنية فحص التصاريح 2022- 2023 .. رابط فحص التصاريح

يمكن لعمال وتجار قطاع غزة الراغبين في فحص التصاريح للدخول للأراضي المحتلة عام 1948، الدخول إلى موقع الشؤون المدنية فحص التصاريح، الذي يتيح التعرف على حالة الطلب أرسل، رفض، قبول.

يمكنكم تجارنا ورجال الأعمال عبر الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح الخاصة بكم وحصولها على موافقات من الاحتلال الإسرائيلي من عدمه، ويدخل ألاف السكان من قطاع غزة إلى موقع الشؤون المدنية غزة قسم فحص التصاريح مع إعلان الشؤون المدنية فتح باب التسجيل من خلال بطاقة الهوية للعمال.

ويصل أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة12 ألف تصريح تجارة معظمها تعود لعمال فلسطينيين يعملون بالداخل المحتل.

الشؤون المدنية فحص التصاريح

ويمكن فحص تصاريح التجارة لقطاع غزة من خلال موقع الشؤون المدنية من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية.

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