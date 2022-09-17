تراند اليوم : مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الآن .. بث مباشر تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر تشيلسي ومانشستر يونايتد تويتر

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الآن .. بث مباشر تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر تشيلسي ومانشستر يونايتد تويتر اليونايتد يحاول تعديل الكفة من جديد فهل ينجح بالفوز علي حساب البلوز، ويعود للنتائج الإيجابية من جديد بعد فترة كارثية كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة أن الفريق إبتعد بصورة كبيرة عن صراع التأهل إلي دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سيكون هناك منافسة للتأهل إلي الدوري الأوروبي علي أقل تقدير، ويفتقد مانشستر يونايتد لعدد كبير من عناصره الأساسية، خلال لقائه مع ضيفه تشيلسي.

يستقبل ملعب أولد ترافورد اليوم مواجهة غاية في الأهمية حين يلتقي كلاً من مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي تشيلسي فى إطار منافسات الإسبوع السابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي ، وقد يسعي الشياطين الحمر في هذه المواجهة بكامل التركيز من إجل إستعادة توازنه بعد فترة سيئة يعيشها وحالة متذبذبة فهو يعاني بشكل كبير هذا الموسم ويستقبل نتائج سلبية متكررة حتي تعرض للهزيمة في الجولة الماضية بالدوري لصالح نادي أرسنال والتي قد انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف.

في نفس السياق نادي تشيلسي يستعد للمواجهة اليوم طمعاً في الثلاث نقاط ومستغل الحالة المتذبذبة التي يعيشها الخصم اليوم ، ولذلك يبحث عن ثلاثة نقاط مهمين للغاية اليوم ، فهو يدخل المباراة وهو منتشي الفوز علي نادي وست هام يونايتد في الجولة الماضية بهدف نظيف دون رد ، ليتواجد فى المركز الثالث ولديه في جعبته 65 نقطة ، بينما المان يونايتد يتواجد فى المركز السادس برصيد 54 نقطة ، وستكون المنافسة والصراع اليوم بين الفريقان ليست سهلة تماماً بحثاً عن النقاط الثلاث كاملةً.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم