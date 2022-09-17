تراند اليوم : مسلسل الاختيار الحلقة 28 .. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 كاملة HD

مسلسل الاختيار الحلقة 28 مشاهدة وتحميل مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28 وتدور أحداث مسلسل “الاختيار 3” حول 3 شخصيات، الأول يعمل في جهاز الأمن الوطني زكريا يونس، والآخر في المخابرات العسكرية مصطفى خليفة، والثالث في المخابرات العامة مروان العدوي، في مسلسل “الاختيار 2” الذي عُرض في رمضان 2022، قدم كريم عبد العزيز شخصية الضابط زكريا يونس، وظهر الفنان أحمد عز كضيف شرف، في الجزء الأول، والذي شارك فيه الفنان أمير كرارة تألق في، والذي تم عرضه في رمضان 2022.

“الاختيار 3” بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، خالد الصاوي، ياسر جلال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، قررت القناة التي تعرض المسلسل على شاشتها، أن يتم بث الحلقة يوميًا، بالضبط في تمام الساعة 10:55 مساءً بتوقيت القاهرة، وأن يتكرر المسلسل في تمام الساعة 4:30 مساءً غدًا في الساعة الثالثة والنصف في فترة ما بعد الظهر، ومن المقرر أيضًا بثه على قناة ON DRAMA.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 رمضان 2022

ستعرض سلسلة “The Choice 3” في رمضان 2022 على قنوات ON و ON DRAMA ومنصة WATCH IT، مسلسل الاختيار الثالث من أضخم مسلسلات رمضان 2022، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، أحمد السقا، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، صبري فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، دنيا المصري، وناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة ويظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

من هم أبطال مسلسل الاختيار 3 رمضان 2022

يبدو أن مسلسل “الاختيار 3” سيحمل العديد من المفاجآت، بدءاً بمحتوى المشاهد وانتهاءً بالشخصيات الاستثنائية التي تتكون منها، أصبح المشاهد المصري حريصًا على لقاء “الممثل” الذي سيلعب دور المشير طنطاوي في أحداث المسلسل، خاصة بعد ظهوره في البرومو خلفه، وربما تكون هذه اللقطة راضية، إلى جانب الشخصيات الأخرى التي تجسد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الكنيسة الأرثوذكسية بابا تواضروس بالإضافة إلى محمد مرسي، جسد الفنان خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، وظهر الفنان عبد العزيز مخيون تجسيدا لشخصية المرشد العام للإخوان محمد بديع.