تراند اليوم : بث مباشر مانشستر يونايتد .. بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر اليوم

يستعد توماس توخيل رفقة كتيبة تشيلسي لخوض لقاء ناري أمام نظيرهم العنيد فريق مانشستر يونايتد، وسط صراع الطرفين على النقاط الثلاث الثمينة بـ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجاري.

وتحتضن قلاع مسرح الأحلام لقاء فريق مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي، مساء الخميس والموافق 28 إبريل 2022، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة المقدمة من شهر مايو المقبل، ويطلق الحكم صافرة إعلان بداية الشوط الأول بين الجانبين في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مانشستر يونايتد وتشيلسي

أولاً.. من المتوقع أن يخوض توماس توخيل، المدير الفني لـ فريق تشيلسي الإنجليزي مواجهته أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل الأتي ذكره:

حراسة مرمى البلوز: إدوارد ميندي.

الدفاع :ريس جيمس - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجر.

الوسط : روبن لوفتس تشيك - نجولو كانتي - جورجينيو - ماركوس ألونسو.

الهجوم : ميسون ماونت - كاي هافيرتس - تيمو فيرنر.

ثانياً.. من المتوقع أن يخوض رالف رانجيك، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، مواجهته أمام ضيفه بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى : دافيد دي خيا.

الدفاع : آرون وان بيساكا - هاري ماجواير - رافاييل فاران - أليكس تيليس.

الوسط : سكوت ماكتوميناي - نيمانيا ماتيتش - فريد.

الهجوم : ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو - سانشو.