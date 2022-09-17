تراند اليوم : مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 .. مواعيد اعاده مسلسل الاختيار ٣ على قناة dmc وقناة On

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 ، مواعيد اعاده مسلسل الاختيار ٣ على قناة dmc وقناة On مسلسل “الاختيار 3” أنه يسلط الضوء على بطولة الجيش المصري، والجيش المصري معروف بأنه أحد أقوى الجيوش في العالم التي استطاعت حماية بلاده بعزيمة لا مثيل لها القوة والشجاعة، وأن هذا الجيش كان على درجة عالية من الاحتراف والكفاءة، وهذا الأمر ظهر بوضوح من خلال الأجزاء السابقة من سلسلة الاختيار، ومن حيث الحديث عن هذه السلسلة نجد أهم المعلومات حول مسلسل الاختيار 3 :

اسم المسلسل: الاختيار 3 .

تصنيف المسلسل: دراما .

بلد الانتاج: جمهورية مصر العربية .

بلد التقديم: جمهورية مصر العربية .

موعد العرض: أول أيام رمضان 2022 ويوافق 2 أبريل 2022 م

قناة المشاهدة : DMC Drama ، One.

الممثلون: كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد السقا، أحمد عز .

المخرج: بيتر ميمي .

تأليف: هاني سرحان .

من هم أبطال مسلسل الاختيار 3

احتضنت سلسلة الاختيار 3 كوكبة من كواكب الفن المصري، شارك فيها مجموعة رائعة من الممثلين والفنانين، الذين استطاعوا أن يؤسسوا لأنفسهم قاعدة كبيرة في عقول وقلوب المشاهدين، وفق التميز الكبير الذي تميزوا به، و كما يشهد الجزء الثالث من سلسلة الاختيار 3 حلول مجموعة جديدة من الفنانين المتميزين، وفي هذا السياق نعرض أسماء أبطال سلسلة الاختيار الثالث.

البطل كريم عبد العزيز بدور زكريا يونس .

وكذلك البطل أحمد السقا بدور سيف .

أيضا الفنانة إيمان عاصي .

بالإضافة إلى الممثل أحمد عز .

وكذلك الممثل محمد رياض .

وكذلك الفنانة ملك بدوي .

بالإضافة إلى الممثل محمد العمروسي .

وكذلك الفنانة دينا المصري .

الممثل شريف حافظ .

هذه هي الممثلة سمر مرسي .

وكذلك الممثل محمد علي رزق .

الفنان محمود البزاوي .

وكذلك الممثل عبد العزيز مخيون .

الفنانة نجلاء بدر .

أيضا الممثل الماهر بيومي فؤاد .

الفنان صبري فواز .

وكذلك الفنان أمير المصري .

الممثل الماهر سيد رجب .

وكذلك الممثل خالد زكي .

وكذلك الممثل أحمد بادر .

الممثل الجديد يوسف صلاح .

قصة الاختيار 3 كاملة

حقق مسلسل “الاختيار” الجزء الأول والجزء الثاني نجاحًا ساحقًا للغاية، حيث نجح في أن يكون من بين أهم المسلسلات المصرية التي تلفت انتباه المشاهدين، وبهذه الأجزاء وقصصها نعرض التاريخ من سلسلة الاختيار 3:

تتميز سلسلة الاختيار 3 بالعديد من القصص المتعلقة بالجيش المصري والشرطة المصرية .

يسلط الضوء على المواجهة بين الشرطة والجيش مع الإخوان المسلمين في ثورة 30 يونيو 2012 .

كما يسرد مسلسل “الاختيار 3” سلسلة من الأحداث الواقعية والحقيقية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة .

كما سيكون النجم كريم عبد العزيز أحد رجال الشرطة الذي يمر بالعديد من المواقف الصعبة والظروف السيئة .

بالإضافة إلى كونه من أقوى الشخصيات وأكثرها فاعلية في الشرطة المصرية .

كم عدد حلقات مسلسل الاختيار 3

يتضمن مسلسل “الاختيار 3” مجموعة من الحلقات القوية للغاية، حيث تجسد إحدى حلقات هذا المسلسل شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتستعرض باقي الحلقات بطولات الجيش المصري المتميزة والشرطة المصرية التي تجسد القوة العظيمة للجيش، وقدرتها على مواجهة كل القوى التي تسعى لزعزعة استقرار مصر، ولهذا نرى سلسلة حلقات مسلسل الاختيار الثالث:

تتضمن الاختيار 3 ثلاثين حلقة .

حيث تستعرض هذه الحلقات بطولات الجيش المصري والشرطة المصرية .

كما توضح هذه الحلقات الأدوار التي يقوم بها الرجل المصري في الدفاع عن وطنه .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على جميع القنوات

هناك العديد من القنوات التي ستعرض مسلسل “الانتخابات” في جزئه الثالث، وهذا التنوع يأتي من التميز الكبير الذي تتمتع به هذه السلسلة، والتألق الهائل الذي يتدفق في كل مكان ونحوها، حيث إنها درجة كبيرة من الاحتراف والتميز، والأحداث التي تتخللها مهمة وشيقة وكذلك حماسية، ومن وجهة النظر هذه نرى مواعيد مسلسل “The Choice 3” على جميع القنوات:

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على ONTV

سيقام العرض الرئيسي لمسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة التاسعة مساءً .

أيضًا، الإعادة الأولى ستكون في الرابعة صباحًا .

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعادة الثانية ستكون في التاسعة صباحًا .

الإعادة الثالثة ستكون أيضًا في الثالثة والنصف بعد الظهر .

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة “On Drama”

ستكون الوظيفة الرئيسية لدورة الاختيار الساعة التاسعة مساءً .

كما سيتم بث المسلسل على هذه القناة في الثانية صباحا .

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على ام بي سي دراما

يذاع المسلسل على القناة في الرابعة صباحا .

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 في ART Hekayat

سيتم عرض اختيار السلسلة 3 في الساعة العاشرة ليلاً .

كما تتكرر الحلقة في السادسة صباحا والثانية بعد الظهر .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 اون دراما

تعد On TV من أهم القنوات المصرية التي تعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الرمضانية، ومن أهم هذه المسلسلات الجزء الثالث من المسلسل الذي سيبث على هذه القناة اعتباراً من اليوم الثاني من شهر أبريل لعام 2022، أي من أول يوم من شهر رمضان، وتكون مواعيد العرض والإعادة على النحو التالي:

العرض الرئيسي: التاسعة ليلاً .

الاعادة الاولى: الرابعة صباحا .

وكذلك الإعادة الثانية: التاسعة صباحاً .

أيضا، الإعادة الثالثة: الثالثة والنصف عصرا .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

تنافست العديد من القنوات العربية والمصرية على عرض مسلسل الاختيار 3 كونه من أفضل المسلسلات المصرية التي يتم بثها في شهر رمضان لعام 2022 إنه ممتع للغاية لدرجة لا يمكن تصورها تدور أحداث المسلسل حول نقاش الجيش المصري المميز، وتردد قناة “الاختيار 3” على النحو التالي:

تردد قناة اون دراما

معدل الترميز: 27500

تردد القناة: 12053

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد القناة الرئيسية ON

معدل الترميز: 27500 .

تردد القناة: 10853 .

القمر الصناعي: نايل سات .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة ام بي سي دراما

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470 .

القمر الصناعي: نايل سات – نايل سات .

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الريسيفر: ام بي سي دراما

تردد قناة ام بي سي دراما

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559 .

القمر الصناعي: نايل سات – نايل سات

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

اسم القناة على الريسيفر: ام بي سي + دراما

تردد قناة ART حكايات

القمر: نايل سات .

التردد: 12034 (ح) .

FEC / SR: 27500-5 / 6.

الجودة : SD.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة MBC سيكون في تمام الساعة 4:00 مساءً، وهذا المسلسل من بين المسلسلات المصرية الحماسية للغاية.