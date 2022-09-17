تراند اليوم : رابط مسابقة طائر السعيدة 2022

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2022 مع مايا العبسي، تصدر البرنامج الرمضاني طائر السعيدة مواقع التواصل الاجتماعي ، ويحاول الكثيرين من محبين المغامرة المشاركة في البرنامج بعد تخصيص القناة رابط خاص لمشاركة الجمهور فيه، وتصدر السؤال عن رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2022 مع مايا العبسي وسائل التواصل والمواقع الالكترونية، سنعرفكم هنا عن هذا البرنامج الرمضاني ونضع بين ايديكم كامل تفاصيله.

ما هي مسابقة طائر السعيدة 2022

برنامج هابي بيرد قادم لمشاهدي الوطن العربي في نسخته الرابعة عام 1443 هـ / 2022 م، وهو برنامج رمضاني يعمل على إثارة الحماس من خلال المسابقات التي يقدمها، والذي تقدمه الإعلامية اللامعة مايا العبسي، والبرنامج مصنف على أنه برنامج حواري وديني وألعاب ومسابقات.

طريق المشاركة في مسابقة طائر السعيدة

فيما يتعلق بكيفية التقدم للمسابقة والإجابة على الأسئلة مع التأكد من قيامك بذلك بشكل صحيح ؛ من خلال النقاط التالية سوف نشرح خطوات الاشتراك:

الدخول على رابط المسابقة عبر الرابط .

الإجابة على السؤال المطروح أعلى الصفحة السابقة أولاً، ويجب التفكير فيه أولاً ؛ لتقديم إجابة صحيحة .

أدخل البيانات الشخصية الاسم الكامل، رقم الجوال، المحافظة .

انقر فوق اشتراك .

ما هي الجوائز التي يقدمها برنامج طائر السعيدة

أعلنت مقدمة برنامج رمضان هابي بيرد عن الجوائز للفائزين المشاركين في المسابقة، ويتم الإعلان عن أسماء الفائزين يوميا على الصفحة الرسمية لقناة السعادة على تويتر، والجوائز هي:

جوائز نقدية يومية ومفاجآت .

جائزة نهائية نصف مليون ريال .

من هم القائمين على برنامج طائر السعيدة

نجح البرنامج منذ إطلاقه في نسخته الأولى على التلفزيون اليمني عبر قناة سعيدة الفضائية، وكان للطاقم بأكمله الفضل في عرض البرنامج بأفضل صوره وتلبية تطلعات المشاهدين، وطاقم العمل هم:

تقديم مايا عبد الغفور العبسي .

المخرج عصام الخالدي .

الفكرة إدارة البرنامج .

إعداد مايا العبسي، عصام الخالدي .

مدير التصوير فاروق الشرابي .

تصوير عماد الألفي ونادر العبسي .

الجرافيك عبد المنعم الجابري .

رابط متابعة مسابقة طائر السعيدة

يتطلب كل اختبار الحفظ والتحضير المسبق ؛ بحيث يكون الشخص مستعدًا للامتحان ؛ لذلك في سياق نجاح البرنامج ورغبة الكثيرين على مستوى اليمن والخليج العربي في المشاركة في مسابقاته، فمن الممكن دراسة الأسئلة وشرح طريقة البرنامج قبل الدخول فيها بوقت طويل، وهو كذلك بالإمكان الاستمتاع بحلقات البرنامج الترفيهي الشهير عبر رابط ( من هناااااا)

ما هو تردد قناة السعيدة علي النايل سات

قناة السعيده هي من أنجح القنوات التلفزيونية اليمنية، ولها ملايين المشاهدات، وبرنامج هابي بيرد بمواسمه ما هو إلا قطرة في بحر مما يعرض على القناة يمكن تنزيله من قبل ضبط التردد التالي

القمر الاصطناعي تكرر الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11900 عمودي (V) 27500 5/6

كيف اتواصل مع برنامج السعيدة

للاستعلام عن أسماء الفائزين أو شرح طريقة المشاركة أو أي شيء متعلق بالمسابقة يمكن ذلك عن طريق التواصل مع قناة السعيده التي ترعى البرنامج بإحدى الطرق التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي للقناة عبر الرابط .

التواصل عبر الفيس بوك، قناة (السيدة) الفضائية، عبر الرابط .

التواصل عبر قناة Twitter .

المراسلات على عنوان البريد الإلكتروني .

رابط المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2022 ( من هناااااا)

لتسهيل مشاركة البرنامج ومتابعي القناة في المسابقة بشرح طريقة بسيطة، قامت إدارة البرنامج بوضع رابط المشاركة في مسابقة Happy Bird 2022 مع مايا العبسي عبر موقع إلكتروني رسمي مخصص للمسابقة، و يمكن الوصول إليه مباشرة .

مسابقة قناة السعيدة المسابقة التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، ويطمح الكثيرين في المشاركة فيها والفوز، لما تقدمه من جوائز جميلة، اوضحنا في هذا المقال طريقة الوصول الى رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2022 مع مايا العبسي.