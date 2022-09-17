تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك اليوم مباشر الزمالك والمصري مباشر مباراة الزمالك مباشر

ماتش الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك اليوم مباشر الزمالك والمصري مباشر مباراة الزمالك مباشر ويحاول نادي الزمالك أن يفتح الباب من أجل زيادة الفارق أمام منافسه النادي الأهلي الذي تعادل بالأمس، وذلك في مواجهة لن تكون سهلة أمام نادي المصري البورسعيدي، وبالتالي يحاول الفريق الأبيض أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره، ويدخل الفريق الأبيض المباراة تحت قيادة البرتغالي فيريرا، وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، ولديه فرصة كبيرة من أجل توسيع الفارق مع أقرب المنافسين، بعد تعادل الأهلي وهزيمة بيراميدز بالأمس.

يسعي الفارس الأبيض في الإكتفاء بالنتائج السلبية حتي الآن بعد تعرضه لهزيمتان وتعادلان حتي يقلل الخسائر بشكل كبير بحثاً عن نغمة إنتصارات متتالية للدفاع عن اللقب هذا الموسم أيضاً علي التوالى ، ولكن بعد تلك النتائج السلبية التي قد تعرض لها منذ بداية الموسم ، ينتظر تعثر المنافس وهو النادي الأهلي في المواجهات المقبلة من أجل الإنفراد بتلك الصدارة ، فقد يتصدر مؤقتاً نادي الزمالك برصيد 35 نقطة ، ويدخل المواجهة اليوم وهو يعلم تماماً بأنه سيخوض مباراة صعبة وقوية امام النادي المصري وهو يبحث عن الثلاثة نقاط.

علي الجانب الآخر النادي المصري البورسعيدي يدخل المواجهة اليوم بثقة ومعنويات مرتفعة كبيرة بعد فوزاً هاماً قد حققه علي النادي الأهلي في الجولة الماضية له بالدوري بهدف نظيف دون رد ، حتي إستطاع ان يتقدم للمركز الرابع برصيد 19 نقطة ، ويتمني اليوم أن يخرج بثلاثة نقاط مهمين أخري علي حساب نظيره نادي الزمالك في مواجهة صعبة وقوية بين الفريقان ، فهو يدرك بأن الخصم لا يفرط تماماً فى النقاط بسهولة اليوم.

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