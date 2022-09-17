تراند اليوم : مانشستر يونايتد مباشر .. تشيلسي مباشر HD بث مباشر تشيلسي ومانشستر يونايتد مباشر بث مباشر مباراة تشيلسي واليونايتد بث مباشر

بث مباشر مانشستر يونايتد الآن، مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر، يستضيف ملعب أولد ترافورد مشاهدة مباراة تشيلسي ومان يونايتد اليوم man united vs chelsea ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يخوض الشياطين الحمر المواجهة أمام جماهيرهم حيث يحذوهم طموح كبير لإيقاف سلسلة الإخفاقات الأخيرة والإبقاء على بصيص الأمل في اللحاق بالمركز الرابع وضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم القادم، في المقابل يسعى البلوز لتعزيز مركزهم الثالث مع دخول نهاية الموسم مرحلة العد العكسي، ويأمل الجمهور في الروح للفريق مرة آخرى بعد النتائج السلبية التي وصلت حد الهزيمة في أربع مباريات متتالية خارج الديار في سابقة لم تحدث في تاريخ النادي منذ سنوات، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يلا شوت.

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مانشستر يونايتد بث مباشر الآن، يحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على مان يونايتد في مباراة مصيرية في البريميرليج، في آخر أيامه كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد يسعى الألماني رالف رانجنيك لمساعدة فريقه على النهوض مجدداً قبل أن يستلم مهامه كمشرف داخل النادي ويسلم مقاليد القيادة الفنية للمدير الفني المُعين مؤخرا إريك تين هاج، ويعود زملاء كريستيانو إلى معقلهم الذي لم يخسروا فيه خلال آخر سبع لقاءا في الدوري بواقع ثلاث تعادلات وأربع انتصارات وكلهم طموح أن يكون فأل خير مرة أخرى من أجل التفوق على تشيلسي، الضيف الثقيل الذي تجرع بدوره خسارة قاسية أمام جاره آرسنال وأصبح مركزه مهدداً من أقرب ملاحقيه.

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مباراة مانشستر مباشر يلا شوت، البلوز الذي يتوفر في تشكيلته على أفضل حارس في العالم وهو إدوارد ميندي، وصل إلى ست مواجهات بشباك نظيفة خلال لقاءاته التسع الأخيرة، وتمكن تشيلسي من جمع 36 نقطة هذا الموسم خارج ملعبه ليكون ثاني أكثر الأندية حصولا على النقاط من ملعب المنافسين بعد السيتي، إلا أنه ورغم كل هذه الأرقام الجيدة يبقى أبناء توماس توخيل بفوز وحيد في آخر 10 مباريات مباشرة أمام مانشستر يونايتد علما أن المواجهات الثلاث الأخيرة انتهت كلها بالتعادل بينهما، ندعوكم لمشاهدة مباراة مان يونايتد وتشيلسي على قناة bein sports 1 premium وذلك اليوم الخميس 28-04-2022 ابتداء من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت مصر بتعليق حفيظ دراجي.

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يواجه نادي مان يونايتد خلال مباراة تشيلسي مباشرة أزمة حقيقية على مستوى العناصر الأساسية وذلك بعدما تأكد غياب القائد هاري ماجواير للإصابة، كما استبعد جادون سانشو لعدم جاهزيته، كما من المحتمل عدم مشاركة الظهير الأيمن وان بيساكا بالإضافة لافتقاد الفريق لجهود كافاني وبول بوجبا وفريد ولوك شاو، وسيكون ميندي هو حامي عرين بطل أوروبا وأمامه رباعي الدفاع تياجو سيلفا، أزبيليكويتا، روديجر، ريس جيمس، بالإضافة إلى ثلاثي وسط الميدان جورجينيو، نجولو كانتي، ألونسو، وفي المقدمة ماسون مونت، هافيرتز، فيرنر.

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بعد فوز صعب على وست هام في ديربي لندني مصغر بفضل الهدف في الدقائق الأخيرة، يحاول تشيلسي لملمة جراحه والعودة إلى مستواه قصد الحفاظ على رتبته، ويضع البلوز الفوز على مانشستر هدفا رئيسيا يبقيه بفارق مريح عن مطارديه ويجعل التأهل للبطولة الأوروبية مسألة وقت فقط، ليتسنى له التركيز بعدها على النهائي الكبير الذي ينتظره أمام ليفربول، وعانى الأزرق في الآونة الأخيرة من سوء الطالع حيث خرج بطريقة يصعب تقبلها أمام الريال بعد عودته في النتيجة إيابا قبل أن يودع بفضل هدف في الوقت الإضافي من اللقاء.

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يدخل مانشستر يونايتد بث مباشر مباراة تشيلسي مفتقداً للعديد من أهم لاعبيه لأسباب مختلفة، ويلعب بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، فاران، أليكس تيليس، الوسط: ماكتومناي، ماتيتش، برونو فرنانديز، وفي الهجوم: ماركوس راشفورد، إيلانجا، رونالدو.

مباراة مانشستر مباشرة تنطلق في التاسعة إلا ربع مساءا ويرغب تشيلسي في التغلب على خصمه أو تفادي الهزيمة، اليونايتد يسعى لحصد ثلاث نقاط جديدة للاقتراب من مراكز المقدمة، مهمة لن تكون سهلة على الفريقين في ظل تقارب المستوى الفني، وإذا تجنب تشيلسي الهزيمة في هذه المباراة ، فسيضمن بقاءه بأول 5 مراكز في البريميرليج وينهي آمال مانشستر يونايتد في التواجد بين المسابقة.