تراند اليوم : توبه الحلقة 28 .. الحلقه 28 من مسلسل توبه HD مسلسل توبه الحلقه 28 ايجي بست

بدأت الحلقة من مسلسل "توبة"، بتهديد توبه لشقيقه حتى يتنازل عن محل والد إحسان، وانتهى المشهد بموافقته.

وذهب يونس شقيق إحسان إلى زينهم ليتوسل إليه ويطلب منه مخدرات وهو في حالة يرثى لها، ويطرده زينهم، ليذهب يونس إلى فخري ويكذب عليه ليأخذ منه أموالا بحجة الذهاب إلى المستشفى بسبب حالته، ولكن زينهم يتصل بتوبة ليخبره بحالة يونس الصعبة،.. ويأتي توبة ويقوم بتوصيل يونس لمصحة لعلاج الإدمان.

ويدور حوار بين توبه وسيد طبنجة، ليخبره توبه بالاهتمام بمراقبة طرزان (محمد لطفي) وزوجته وأن يركز بشكل كبير، وينجح توبة في استعادة شقة إحسان منه بعد تهديده، وعندما يذهب طرزان إلى بيته يجد زوجته تحاول إجهاض الجنين.

ابطال مسلسل توبة

عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، اسماء ابو اليزيد، احمد بدير، انتصار، رحاب الجمال